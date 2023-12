Bert Wollersheim erneut im Krankenhaus – Fans in Sorge

Große Sorge um Bert Wollersheim! Der ehemalige Rotlichtkönig sorgte erst vor einigen Monaten aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes für Schlagzeilen. Nun befindet sich der 72-Jährige wieder im Krankenhaus.

+++ Bert Wollersheim operiert – dieser Anblick lässt seine Fans erstarren! „Schock“ +++

Im September musste Wollersheim schon mal notoperiert werden, nachdem er unter schlimmen Schluckbeschwerden, Schmerzen und hohem Fieber litt. Damals wurde er sogar zeitweise künstlich ernährt, doch nach einer erfolgreichen Operation am Hals erholte er sich. Nun folgt der nächste gesundheitliche Rückschlag – seine Fans sind besorgt!

Bert Wollersheim: „Nur eine Zwischenstation des Lebens“

Auf Instagram teilt der „letzte Lude“ Deutschlands ein Foto, das ihn verkabelt in einem Krankenhausbett zeigt. So musste ihm laut eigener Aussage ein Stent in der Halsschlagader eingesetzt werden, eine vorsorgliche Maßnahme zur Vorbeugung von Schlaganfällen. „Ich schätze, ich habe mir zu viele Gambas in die Figur geschoben. Zu viel Cholesterin verursacht Ablagerungen in der verdammten Arterie“, scherzt Bert Wollersheim in gewohnter Manier.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch trotz dieser ernsten Umstände, bleibt der Reality-TV-Star stets positiv. In einem Kommentar zu seinen neuesten Bildern reflektiert er: „Erkenntnis des Tages. Ihr denkt bestimmt, ich sage wieder ‚Alt werden ist scheiße!‘ Gefehlt! Ich habe für mich festgestellt, dass ich – je älter ich werde – ständig einiges an Krankheiten abarbeiten muss. Manche halt eher, manche etwas später. Hauptsache, es ist nur eine Zwischenstation des Lebens.“

Auch betont der RTL2-Star die Wichtigkeit in solchen Zeiten optimistisch zu bleiben und dankbar zu sein. Er schreibt: „Und dafür bin ich jedes Mal dankbar, ja, demütigst dankbar.“ Gleichzeitig versucht der Ehemann von Ginger Costello-Wollersheim seine Follower zu ermutigen, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, um potenziellen gesundheitlichen Problemen vorzubeugen.

Mehr zum Thema:

Seine Fans sind jedenfalls beruhigt, dass es ihm mittlerweile wieder besser geht. Unter seinem Beitrag wünschen sie Bert eine schnelle Genesung. „Gute Besserung, was für eine tolle Lebenseinstellung“, bewundert ein Follower, während ein anderer ergänzt: „Komm schnell wieder auf die Beine.“