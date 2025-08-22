Superstar kommt nach Berlin – schon Stunden vorher drehen Fans durch

Berlin ist bekannt für große Auftritte. Mal sind es internationale Modehäuser, die hier Premieren feiern, mal sind es Stars, die den roten Teppich betreten. An diesem Freitag (22. August) jedoch vermischte sich beides: Superstar Bill Kaulitz und die französische Beauty-Kette Sephora luden zum großen Opening am Kurfürstendamm.

Doch Stunden bevor der Frontmann von Tokio Hotel den Laden überhaupt betrat, drehten die Fans bereits durch.

Bill Kaulitz lässt Fans Schlange stehen

Bereits am Morgen deutete sich an, dass der Tag nicht einfach irgendeiner werden würde. Vor dem zweistöckigen Sephora-Store am Kurfürstendamm bildete sich schon gegen 10 Uhr eine beachtliche Schlange, wie unsere Autorin vor Ort beobachten konnte. Und das, obwohl Bill selbst erst Stunden später auftauchte. Fans warteten geduldig und wurden von Security-Personal flankiert, das für einen geordneten Ablauf sorgte.

Erinnerungen an die Anfangszeiten von Tokio Hotel wurden wach, als Jugendliche vor Konzerthallen campierten, um ihrem Idol so nah wie möglich zu sein. Diese Dimensionen erreichte das Event zwar nicht, doch die Vorfreude war spürbar. Gegen 15 Uhr hatte das Warten dann endlich ein Ende.

Bill Kaulitz sorgt in Berlin am Freitag für lange Schlangen. Foto: IMAGO / Uwe Erensmann

Bill Kaulitz wird unter Applaus in Berlin begrüßt

Unter tosendem Applaus betrat Bill Kaulitz den Store. Der Tokio-Hotel-Frontmann nahm sich nach einer kurzen Ansprache Zeit für seine Fans und posierte für Selfies. Anlass seines Besuchs war nicht nur die Sephora-Eröffnung, sondern auch die Vorstellung seines eigenen Parfüms „Himmel“, das vor einigen Wochen in den Verkauf ging.

++ auch interessant: Bill Kaulitz wird First Lady von Mönchengladbach: „Ich werde das Rathaus umbauen“ ++

Selbst kulinarisch blieb man dem Motto „Himmelblau“ treu: Von Snacks in Blautönen bis hin zu Matcha, der eigens in Blau serviert wurde, war alles dabei.

Berlin wurde durch den neuen Sephora nun um einen Hotspot reicher gemacht. Und auch für die Fans von Bill Kaulitz dürfte sich das Warten gelohnt haben. Viele gingen am Ende des Tages mit einem Foto nach Hause oder konnten zumindest einen kurzen Blick auf den Frontmann von Tokio Hotel erhaschen.