Peter Giesel ist den Betrügern auf der Spur: Dieses Mal ist er in Berlin unterwegs.

Berlin: So dreist betrügen manche Monteure – Abzock-Experte platzt der Kragen: „Fast schon kriminell“

In einer neuen Ausgabe von „Achtung Abzocke“ ist Journalist Peter Giesel in Berlin unterwegs. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema Waschmaschine.

Gemeinsam mit Gutachter Paul Engelbrecht nimmt er ein paar Monteure aus Berlin unter die Lupe und stellt dabei Erschreckendes fest.

Berlin: Das verändert sich ab 2021 beim Kauf einer Waschmaschine

Peter Giesel und Paul Engelbrecht treffen sich in Berlin-Lichterfelde, um den Betrügern das Handwerk zu legen. Doch vorab verkünden die beiden eine wichtige Information für all diejenigen, die planen, in Zukunft eine Waschmaschine zu kaufen.

Ab Januar 2021 gelten besondere Vorschriften für den Verkauf von Waschmaschinen. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa

„Die Ersatzteile für diese Maschinen müssen bis zu einem Jahrzehnt vorrätig sein“, so Giesel über die neuen EU-Verordnungen. Außerdem müssen die Maschinen mit „handelsüblichem Werkzeug reparabel sein“. Noch greifen die meisten von uns allerdings bei Problemen mit der Waschmaschine auf Monteure zurück.

Das ist Peter Giesel:

Peter Giesel wurde 1968 geboren

Er ist als Journalist, Moderator und TV-Produzent tätig

Berühmt wurde Giesel durch seine Dokureihe „Achtung Abzocke“, in denen er Betrügern auf der ganzen Welt das Handwerk legen will

„Achtung Abzocke“ wird seit 2015 bei Kabel Eins ausgestrahlt

Berlin: Abzock-Experte ist entsetzt – so dreist werden die Kunden über den Tisch gezogen

Paul Engelbrecht ist selbst Elektromeister und kennt sich mit den üblichen Problematiken aus. Doch nicht jeder seiner Kollegen ist so eine ehrliche Haut. Im Kabel Eins-Test platzt Peter Giesel der Kragen, wie eine Vorschau der Folge zeigt.

Alltägliche Situationen wie ein verstopfter Schlauch werden dabei gnadenlos ausgenutzt, um ordentlich Geld zu machen. Für eine Reparatur, die in der Regel nicht mehr als 80 Euro kosten sollte, verlangt einer der Dienstleister stolze 500 Euro.

„Was Sie hier gerade gemacht haben, mein Lieber, ist schon fast kriminell“, platzt es aus dem Abzock-Experte, als er einen Monteur mit der verdeckten Kamera konfrontiert.

Urlaub in Holland: Familie mietet Ferienhaus – doch die Besitzerin ist DESHALB völlig verblüfft

Doch es gibt auch etwas zum Lachen: Als Peter Giesel und Paul Engelbrecht einen Monteur beobachten, der offenbar völlig überfordert mit der Situation ist, kommen ihnen sogar die Tränen. „Das ist wie Mr. Bean zum Zuschauen“, presst der Journalist lachend hervor.

„Achtung Abzocke“ läuft ab dem 4. Februar donnerstags um 20.15 Uhr bei Kabel Eins.