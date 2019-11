Walter Freiwald ist tot – Berührende letzte Worte an seine Fans

View this post on Instagram

Wir trauern um Walter Freiwald Am 16.11.2019 hat er den Kampf gegen den Krebs verloren. Sein Lebenswerk als Moderator und Entertainer, wie auch als liebender Ehemann und Familienvater bleibt unvergessen. Wir bitten höflich darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren und von Interview- und Presseanfragen abzusehen.