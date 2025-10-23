Schauspieler packen über „Bergretter“-Dreh aus – „Damit wir das hier überleben“

Bald ist es so weit! Am 30. Oktober startet im ZDF die 17. Staffel der Kult-Serie „Die Bergretter“. Doch bevor es so richtig losgeht, entfachen die Schauspieler Markus Brandl und Luise Bähr auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie ein wenig Vorfreude.

Ganz offen und ehrlich beantworten gehen sie auf die Fragen der Anhänger ein. Ein Thema, das viele Nutzer sehr interessiert, sind die Dreharbeiten – also ein Blick hinter die Kulissen.

„Die Bergretter“-Stars sprechen offen über den Dreh

„Ist es nicht kompliziert, in den Bergen zu drehen?“, möchte ein Fan wissen. Klirrende Kälte, starke Sturmböen und schwindelerregende Höhen sind herausfordernde Aspekte, mit denen die Schauspieler häufig umgehen müssen.

Luise Bähr gibt sofort Einblicke. Sie erzählt humorvoll: „Es fängt schon damit an, wenn wir uns morgens anziehen. Wir haben so viele Schichten übereinander an. Wir sehen aus wie kleine Michelin-Männchen, damit wir das hier überleben.“

Markus Brandl fügt hinzu: „Jetzt sind wir mit diesem Team unglaublich eingespielt. Ich kann mich daran erinnern, was das in den ersten Jahren für ein Abenteuer war – wie unglaublich lange alles gedauert hat und wie aufgeregt man war, sich in dieser neuen Umgebung zurechtzufinden.“

Die ZDF-Mediathek bietet eine besondere Überraschung für die Fans

Trotzdem machen die regelmäßigen Wettumschwünge den Dreh „kompliziert“. Auch an die Höhe müssen sich die renommierten Schauspieler erst gewöhnen. Vielleicht haben einige von ihnen sogar Höhenangst?

Scheinbar nicht! „Keinen Meter“, antwortet Luise Bähr deutlich. Zugegeben: Als „Bergretter“-Schauspielerin ist Höhenangst wohl nicht gerade die ideale Voraussetzung. Schlussendlich ist klar: Es dauert nicht mehr lange, bis die ZDF-Zuschauer die beiden Schauspieler bei spannenden Einsätzen in schwindelerregenden Höhen verfolgen können. Eine weitere wichtige Information für Serienfans: Die Premiere ist bereits ab dem 24. Oktober in der ZDF-Mediathek verfügbar.