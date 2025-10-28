„Bergretter“-Star Sebastian Ströbel erzählt offen – „Kommen auch Ängste hoch“

Sebastian Ströbel hat schon viele Gipfel erklommen – beruflich wie privat. Doch nun führt ihn seine neueste Reise weit weg von den Alpen, in eisige Höhen des Nordens. Der „Bergretter“-Star bringt mit „Meine Arktis“ sein zweites Buch heraus und gewährt darin tiefe persönliche Einblicke in sein Innerstes.

Am 21. Oktober 2025 erschien das Werk im Gräfe und Unzer Verlag. Darin schildert der Schauspieler seine Expedition in die Arktis, die er im Rahmen einer „Terra X“-Doku unternahm. Anders als in „Die Bergretter“ kämpft er hier nicht gegen Lawinen und Schneestürme, sondern mit sich selbst und mit den eigenen Ängsten.

„Bergretter“-Star zeigt sich ganz privat

Schon bei den Vorbereitungen spürte Ströbel, dass diese Reise anders werden würde. „Wenn man vor etwas so Unbekanntem steht und nicht weiß, was einen erwartet, dann kommen auch Ängste hoch“, erklärt er im Interview mit „spot on news.“ Aus dieser Unsicherheit heraus schrieb der „Bergretter“-Darsteller sogar sein Testament. „Ich habe Respekt vor dieser Reise“, sagt er offen.

Das Buch zeigt den Schauspieler von einer Seite, die Fans so noch nicht kennen. Er beschreibt seine Erlebnisse nicht als Held, sondern als Mensch – mit Zweifeln, Respekt und Faszination. „Ich habe versucht, ganz authentisch – mit all meinen Stärken und Schwächen – zu schreiben“, erklärt Ströbel. Dabei wollte er ehrlich sein, ohne sich bloßzustellen.

„Bergretter“-Star packt über Testament aus

Wie in seiner Serie sucht Ströbel auch im echten Leben immer wieder den Grenzbereich – dort, wo Körper und Geist aufeinanderprallen. In „Meine Arktis“ erzählt er von Momenten der Stille, vom Staunen über die Natur und von innerer Demut. Seine Erfahrungen beschreibt er klar und ungeschönt, doch nie pathetisch.

Der „Bergretter“-Liebling gesteht außerdem, dass die Reise ihn verändert habe. Das Schreiben eines Testaments sei kein Ausdruck von Angst gewesen, sondern von Bewusstsein. „Vielleicht sollte ich das tun“, habe er damals gedacht. „Das war für mich ein Punkt, an dem ich mir eingestanden habe: Ich habe Respekt vor dieser Reise.“

Mit seinem neuen Buch zeigt Sebastian Ströbel, dass er nicht nur auf dem Berg, sondern auch auf dem Papier Höhen erreicht. Der „Bergretter“-Star beweist Mut zur Ehrlichkeit und entführt seine Leser in eine Welt, die stiller, rauer und ehrlicher ist als jede Serienkulisse.