ZDF-„Bergdoktor“-Star auf Wolke 7 – folgt bald ein Baby?

Ronja Forcher hat aktuell alle Hände voll zu tun. Der ZDF–„Bergdoktor“-Star steht nicht nur für die Serie vor der Kamera, sondern geht auch mit dem Buch „Für immer an meiner Seite“ auf Lesetour.

Als ob das nicht reicht, tritt Ronja am Wochenende bei Schlager-Konzerten auf. Trotz ihres prall gefüllten Terminkalenders nimmt sie sich Zeit für ihren Mann Felix Briegel.

Familienglück und ZDF-„Bergdoktor“-Dreh: Ronjas Balance-Akt

2017 verliebte sich die Österreicherin bei Theaterproben in Innsbruck in ihren heutigen Ehemann. Seit August 2022 sind die Schauspielerin und Felix verheiratet.

Auch heute kribbelt es bei ihnen wie am ersten Tag. „Felix und ich sehen uns nicht so oft, weil ich viel unterwegs bin. Aber wenn wir uns sehen, haben wir’s immer lustig zusammen“, verrät Ronja in einem Interview mit „Bild“.

Humor ist das Geheimnis ihres Eheglücks: „Wir sind selbst noch wie Kinder und können über uns selbst lachen. Das macht das Leben leichter und schöner.“ Die Liebe zur Familie ist den beiden besonders wichtig.

Ronja Forcher plaudert offen über Nachwuchs

Über Nachwuchs verrät Ronja: „Ich glaube, Felix und ich hätten genug Liebe, um sie noch einem dritten Menschen zu schenken.“ Dennoch gehen sie das Thema entspannt an. „Wir machen uns keinen Druck. Unser Leben fühlt sich erfüllt an.“

Ihren dritten Hochzeitstag feierte das Paar kürzlich in Finnland. In der unberührten Natur genossen die beiden romantische Sonnenuntergänge, Wanderungen und die Einsamkeit. Kein Wunder, dass Ronja schwärmt: „Es war so traumhaft wie im Film. Finnland hat uns mächtig beeindruckt.“

Kleine Rituale für große Gefühle

Musik spielt nicht nur im Alltag von ZDF-„Bergdoktor“-Star Ronja Forcher, sondern auch in ihrer Beziehung eine große Rolle. Während ihres Finnland-Urlaubs beschlossen sie, ein gemeinsames Ritual einzuführen. Jeden Tag nehmen sie sich Zeit, um gemeinsam zu singen: Felix am Klavier, Ronja mit ihrer Stimme.

„Diese Zeit am Tag liebe ich einfach so sehr! Mit Felix 15 Minuten am Klavier zu sitzen und unsere Lieblingslieder zu singen“, erzählt sie im Interview. Selbst wenn es spät wird, lassen die beiden nicht aus.

Dann stimmen sie leise Lieder wie „Autumn Leaves“ an. Ebenso besonders ist ihre sogenannte „Lieblingszeit“: Eine Stunde vor dem Schlafengehen verbringen sie ohne Handy. Stattdessen reden sie, machen Witze oder hören Musik.