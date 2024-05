„Bergdoktor“-Produktionsfirma äußert sich zur Hiobsbotschaft: „Es ist wirklich schade“

Es war eine Hiobsbotschaft für ihn, seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger, und die vielen Millionen Fans der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ – am Dienstag verkündete Mark Keller sein verletzungsbedingtes Aus. Die Achillessehne des 59-jährigen „Bergdoktor“-Stars macht nicht mehr mit.

„Es ist leider vorbei, ich muss leider ausscheiden. Ich habe mich an der Achillessehne verletzt. Zwar schon letztes Mal, nach dem Magic-Moment, während des Tanzes. Ich hatte vorher schon Schwierigkeiten, aber danach habe ich gehumpelt. Herr Llambi hat gesagt: Hast du es an der Hüfte? Und ich sagte: Nein, die Achillessehne. Und es hat sich bestätigt, sie ist leicht angerissen und sie könnte ganz abreißen. Deswegen humpel ich da nicht mehr weiter“, so Keller in einem Videostatement.

Mark Keller verletzt – wie geht’s beim „Bergdoktor“ weiter?

Doch wie geht es mit seinen anderen Projekten nun weiter. Schließlich ist Mark Keller ein vielbeschäftigter Schauspieler und die „Bergdoktor“-Fans warten sehnlichst auf neue Episoden. Doch die Produktionsfirma kann gegenüber „Schlager.de“ Entwarnung geben.

„Mark Kellers ‚Let’s Dance‘-Termine waren uns natürlich im Vorfeld der „Bergdoktor“-Dreharbeiten bekannt, sodass wir entsprechend mit ihm geplant haben. Es ist wirklich schade, dass er die Show nun verlassen musste. Es hat das toll gemacht und hatte ja auch sichtlich Spaß. Nun freuen wir uns darauf, ihn bald wieder als ‚Dr. Kahnweiler‘ vor der Kamera stehen zu haben“, so ndF auf Nachfrage des Portals.

Und wie geht es bei „Let’s Dance“ weiter? Wer springt für das Team Keller/Menzinger ein? Es sind die Geheimfavoriten, die nach ihrem überraschenden Ausscheiden in der letzten Show zurückkehren. Lulu und Massimo werden nun also um den Einzug ins Halbfinale tanzen. Das Motto: „Moulin Rouge! Das Musical“. Am 10. Mai dürfen die „Let’s Dance“-Fans ihren Favoriten wieder die Daumen drücken.