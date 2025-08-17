Fans wollen ans Set – Hans Sigl kontert mit klarer Ansage

Seit über 15 Jahren begeistert Hans Sigl (56) als „Bergdoktor“ Millionen TV-Zuschauer. Doch während die Fans jede neue Folge der Erfolgsserie regelrecht verschlingen, wollen viele offenbar noch mehr. Viel mehr. Manche würden am liebsten direkt mit in die Berge ziehen oder gleich beim Dreh mit am Set stehen.

Genau so eine Anfrage bekam Sigl nun auf Instagram. Ein Zuschauer schrieb dem Schauspieler, er verbringe gerade mit seiner Familie Urlaub am Wilden Kaiser und würde gerne mal bei den Dreharbeiten reinschnuppern. Schließlich sei das bei dem schlechten Wetter ein „schönes Highlight“.

Hans Sigl genervt von Fan-Anfrage: „Wir sind kein Freizeitpark“

Doch Hans Sigl reagierte genervt. Der „Bergdoktor“ stellte klar: „Leute, auch wenn es schwer zu verstehen ist, für uns ist es Arbeit. Deswegen sind wir kein Freizeitpark.“ Und weiter: „Wir bitten um Verständnis.“ Deutliche Worte! Schließlich sind Drehtage am Wilden Kaiser kein gemütliches Kaffeekränzchen, sondern harte Arbeit.

+++ Auch für dich spannend: „Der Bergdoktor“: Hans Sigl gesteht es – Erstaunliches kommt ans Licht +++

Lange Stunden, enge Zeitpläne, immer wieder Szenen drehen und korrigieren. Für Fans mag es romantisch wirken, für die Schauspieler ist es ein Job. Also, kein Ausflusgziel. Dass manche Zuschauer diese Grenze nicht verstehen wollen, macht Sigl immer wieder deutlich. Schon im Dezember sprach er im Podcast „Hotel Matze“ offen über unschöne Erfahrungen.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Beim letzten Oktoberfest sei der Schauspieler beim Selfie-Knipsen unsittlich angefasst worden. „Das war übergriffig“, berichtete er. Der Schauspieler gibt dem Alkohol die Mitschuld: „Da sinkt die Hemmschwelle enorm.“ Und tatsächlich: Wer Sigl im TV als charmanten Bergdoktor sieht, scheint im echten Leben oft jede Distanz zu vergessen.