„Der Bergdoktor“: Liebes-Drama bei Familie Gruber – verlässt SIE Elmau?

Die aktuelle Staffel „Der Bergdoktor“ hat es wie gewohnt in sich: Nachdem sich Hans Sigl alias Bergdoktor Martin Gruber von seiner Ex-Freundin und dem gemeinsamen Sohn auf längere Zeit verabschieden musste, wird es nicht ruhig auf dem Gruberhof – im Gegenteil.

In den neuen Folgen wurde bereits einiges aufgewühlt. Erst verliebt sich Martins Bruder Hans in Praxishelferin Linn, dann findet Schwägerin Susanne einen neuen Mann und zu guter Letzt kämpft auch noch Martins Tochter Lilli mit On-Off-Beziehung Robert. Wird das Liebes-Drama einer der Darstellerinnen vielleicht schon bald zu viel?

„Bergdoktor“-Tochter Lilli im Liebes-Chaos

In der aktuellen Folge kam es am Donnerstag (19. Januar) zu einem überraschenden Wiedersehen. Robert stattete Lilli einen Besuch auf dem Gruberhof ab – immerhin stünde zwischen den beiden noch ein letztes Gespräch aus. Die brünette Schönheit war von Roberts Auftreten allerdings nur wenig erfreut. Sie schien mit der ganzen Geschichte offenbar schon abgeschlossen zu haben.

„Ich will es diesmal besser machen“, legte Robert sein Versprechen ab. Neben seiner Arbeit in der Werkstatt möchte er Lilli bei all ihren Aufgaben ebenfalls unterstützen. Doch der Gruber-Spross blieb hartnäckig: „Das geht nicht, mein Leben hat sich weitergedreht!“ Sie wolle sich nun voll und ganz auf ihre Arbeit in der Klinik und die Medizin konzentrieren.

„Bergdoktor“-Liebescomeback bei Lilli und Robert?

„Dann war’s das wohl“, gab Robert auf und ließ Lilli auf dem Hof zurück. Doch ob zwischen den beiden wirklich das letzte Wort gesprochen ist? Die „Bergdoktor“-Tochter schien jedenfalls noch nicht ganz über den Sunnyboy hinweg zu sein.

Wer weiß, vielleicht finden die beiden ja doch noch mal zueinander. Dann würde einer Weltreise mit Roberts Motorrädern aus der Werkstatt jedenfalls nichts im Wege stehen – rund um das beschauliche Örtchen Ellmau bekäme man die reiselustige Lilli und Robert dann allerdings kaum noch zu Gesicht.

„Bergdoktor“-Lilli zwischen Job und Liebe

Doch selbst wenn Lilli ihren Robert endgültig in den Wind schießt, müssen die Fans stark bleiben: Sollte sich die Arzt-Tochter nämlich doch noch für ihr Medizin-Studium in München entscheiden, würde das ebenfalls weniger Sendezeit bedeuten – im schlimmsten Fall sogar den Serien-Ausstieg.

Bis zu dieser Entscheidung bleibt aber hoffentlich noch etwas Zeit. Die „Bergdoktor“-Fans dürfen jedenfalls gespannt sein. Jede Menge Unterhaltung ist vorprogrammiert – zum Glück auch in den meisten Fällen mit einem Happy End!