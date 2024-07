„Alf“-Star Benji Gregory ist tot – ehemaliger Kinderstar wurde nur 46 Jahre alt

Der ehemalige Kinderstar Benji Gregory ist tot! Mit seiner Rolle als Brian Tanner in der kultigen Sitcom „Alf“ wurde er weltweit bekannt und war somit schon in jungen Jahren erfolgreich.

Nun wurde Benji Gregory im Alter von 46 Jahren tot aufgefunden, wie seine Schwester dem amerikanischen Nachrichtenportal „TMZ“ mitteilte. Doch was war die Ursache für seinen doch so frühen Tod?

Benji Gregory ist tot – ihn kannte wohl jeder

Es ist ein trauriger Tag für alle Fans der Kult-Serie „Alf“. Benji Gregory, der in der Serie die Rolle des Brian Tanner spielte, ist gestorben. Die Kult-Show flimmerte hierzulande ab 1988 über die Bildschirme und begeisterte das Publikum über vier Staffeln lang. Benji Gregory galt in seiner Rolle als Liebling der Zuschauer.

Nach Ende der Dreharbeiten von „Alf“ nahm der ehemalige Schauspieler noch vereinzelnd kleinere Rollen an, bevor er 2003 der Marine beitrat. Nun ist er gestorben. Wie „TMZ“ berichtet, habe die Schwester des 46-Jährigen seinen Tod bestätigt. Angeblich wurde Gregory bereits am 13. Juni leblos in seinem Auto gefunden worden. Doch was war geschehen?

Benji Gregory ist tot – was bisher bekannt ist

Aus der Sicht der Gerichtsmedizin ist bislang noch unklar, wieso der ehemalige Kinderstar ums Leben gekommen ist. Die Familie des Verstorbenen stellt wohl die Vermutung auf, dass Benji Gregory in seinem Auto eingeschlafen sei und letztendlich eines Hitzetodes gestorben sein könnte.

Auf Facebook trauert die Schwester des Kinderstars, namens Rebecca, nun öffentlich um ihren Bruder. Gemeinsam mit Schnappschüssen aus ihrer Kindheit teilt sie ein emotionales Statement: „Ben war ein großartiger Sohn, Bruder und Onkel. Es hat Spaß gemacht, in seiner Nähe zu sein und er hat uns ziemlich oft zum Lachen gebracht. Trotzdem, wenn ich seine Sachen durchwühle, lache ich über kleine Videos oder Notizen von ihm, während ich weine.“