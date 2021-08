Ben Zucker: Schock für den Schlagerstar! Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Bis zuletzt hatten die Fans gehofft und gebangt. Nun kam doch noch die traurige Nachricht für den Schlagerstar und seine Anhänger. Die Konzerte von Ben Zucker, die eigentlich am kommenden Freitag (27. August) und Samstag (28. August) in Hannover, beziehungsweise Schwerin, hätten stattfinden sollen, müssen um ein ganzes Jahr verlegt werden.

Das gab „Semmel Concerts“, der Konzertveranstalter von Ben Zucker, am Freitagmittag bekannt.

Ben Zucker: Diese Nachricht ist ein Schock für den Schlagerstar und seine Fans

Auf Instagram heißt es von „Semmel Concerts“: „Liebe Ben Zucker-Fans, bis zuletzt haben wir gehofft, die beiden Konzerte in Hannover (Gilde Parkbühne, 27.08.2021) und Schwerin (Freilichtbühne Schwerin, 28.08.2021) spielen zu können. Doch leider haben wir keine Spielgenehmigungen für die volle Kapazität erhalten. Aus diesem Grund haben wir uns nun mit allen Beteiligten dazu entschlossen, beide Termine erneut in den Sommer 2022 zu verlegen. Wir hoffen auf euer Verständnis.“

Das ist Ben Zucker:

Ben Zucker heißt eigentlich Benjamin Fritsch

Er wurde am 4. August 1983 in Ueckermünde geboren

Mit dem Song „Na und?“ wurde Ben Zucker 2017 bekannt

Er spielte unter anderem als Voract von Helene Fischer

Mittlerweile ist Ben Zucker Stammgast bei den großen TV-Shows von Florian Silbereisen

Die Konzerte von Ben Zucker sollen nun ziemlich genau ein Jahr später stattfinden. Sofern es die Corona-Lage bis dahin zulässt, wird Ben Zucker sein Konzert in Hannover am 20. August 2022 auf der Gilde Parkbühne und sein Konzert in Schwerin am 21. August 2022 auf der Freilichtbühne spielen.

Ben Zucker: „Bis zuletzt habe ich gehofft“

Auch Ben Zucker hat sich auf Instagram schon zu der Verschiebung geäußert. „Moin Zuckerbande, bis zuletzt habe ich gehofft, am nächsten Wochenende mit Euch gemeinsam auf den Freilichtbühnen in Hannover und Schwerin ordentlich zu feiern – das wird nun leider nichts“, schrieb der 38-Jährige.

Er verspricht aber, dass die Konzerte im kommenden Sommer „eine große Party“ werden. Wir drücken die Daumen.

