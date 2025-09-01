Ben Zucker legt Alkohol-Beichte ab – „Hielt ständig einen Pegel“

Ob im „Fernsehgarten“ oder auf der Bühne an der Seite von Florian Silbereisen – Ben Zucker ist seit Jahren fester Bestandteil der Schlagerszene. 2017 startete er mit „Na und?!“ durch und wurde schnell zum Star. Doch was nach außen nach einem Traum klingt, hat auch seine Schattenseiten. In seiner neuen Autobiografie spricht der 42-Jährige nun offen über ein heikles Thema an: Seine Alkoholsucht.

„Ich bin alkoholkrank“, bestätigt Zucker im Gespräch mit der „Bild.“ Seine Abhängigkeit sei dabei langsam in sein Leben geschlichen.

Ben Zucker spricht über seine Alkoholsucht

„Der Alkohol begann mich zu umgarnen, als es mit meiner Musiker-Karriere bergauf ging“, erklärt Ben Zucker. Und weiter: „Er gab mir das Gefühl, Dinge leichter bewältigen zu können und Druck abzubauen. Leider entwickelte sich daraus eine starke Abhängigkeit.“ Besonders die Coronapandemie habe ihn tiefer in den Strudel gezogen.

Tourneen wurden abgesagt, die Isolation von Familie und Freunden machte ihm zu schaffen. „Das ging über viele Monate so“, erzählt Ben Zucker. „Ich habe mir jeden Tag Pizza nach Hause bestellt und parallel dazu Wodka getrunken. Ich hielt ständig einen Pegel“, so der Sänger. Meist sei es „eine Flasche Wodka über den Tag verteilt“ gewesen.

Ben Zucker musste sich in Therapie begeben

Die Folgen spürte Ben Zucker nicht nur körperlich, sondern auch privat, denn seine damalige Beziehung zerbrach. Als der Sänger schließlich seinen Körper im Spiegel sah, sah er auch die Folgen des Alkohols. Für den 42-Jährigen kam dann der Wendepunkt: „Das war mir peinlich. Ich hatte durch meinen Lebenswandel mindestens 15 Kilo zugenommen. Und da ich auch eitel bin, habe ich gesagt: Jetzt muss hier Feierabend sein.“

Im Herbst 2024 begab er sich dann in eine Fachklinik. Einzel- und Gruppengespräche halfen Zucker, den Umgang mit seiner Sucht neu zu lernen. Doch bis heute verzichtet er nicht auf Alkohol.

„Ich gehe heute anders mit meinem Problem um und stehe dazu“, sagt Zucker. Er erklärt: „Ich trinke nach wie vor meinen Wodka auf Eis als Belohnung nach einem Konzert oder wenn ich zur Ruhe komme, das gehört für mich einfach dazu. Aber richtig steuern kann ich das nach wie vor nicht.“