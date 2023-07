„Bella Italia“: Zoff vor laufender Kamera! DIESER Streich geht nach hinten los

In der Camping-Doku „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ begleitet das RTL2-Kamerateam einige Paare bei ihrem jährlichen Urlaub auf dem Luxus-Campingplatz „Marina de Venezia“ in Italien. Mit dabei sind auch Micha und Jacky.

Sommer, Sonne und ganz viel Entspannung: Die Urlaubszeit ist den meisten wohl am liebsten. Doch es kann auch mal brenzlig werden, wie man in der RTL2-Doku „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ des Öfteren sieht. Am Montagabend (24. Juli) erhitzt ausgerechnet eine Packung Backpulver die Gemüter des Camping-Paares Micha und Jacky.

„Bella Italia“: Camper planen Großes

Bei einer Aufräumaktion entdeckt Micha etwas, was ihn stutzig macht. Denn plötzlich hält er einen unbenutzten Campig-Backofen in den Händen, den er seiner Liebsten letztes Jahr geschenkt hat. Wie es scheint, hat Jacky ihn jedoch noch nie gebraucht, was den Camper stört. Prompt überredet er seine Frau zu einer großen Backaktion, bei der sich schnell auch die Nachbarn einklinken.

Also planen die Camper ein Festessen, bei dem jeder etwas zusteuern soll. Sascha Fingerhuth und seine Frau Nicole wollen beispielsweise grillen und fahren dazu sogar große Geschütze auf: Es wird der Dutch Oven ausgepackt. Saschas ganzer Stolz! Nachdem der Plan für das gemeinsame Abendessen steht, macht sich die Truppe in den Supermarkt. Doch genau da kommt es zu Reibereien.

Fieser Streich bringt das Fass zum Überlaufen

Jacky kauft die Zutaten für ihr Speckbrot ein, welches sie in dem noch unbenutzten Ofen zubereiten will. Mit einer Einkaufliste in der Hand irrt sie hektisch durch den Laden und versucht an alles zu denken. An der Kasse ist sie sicher, dass sie alles eingepackt hat. Doch bei einer raschen Kontrolle der Lebensmittel stellt sie entsetzt fest: das Backpulver fehlt! Jacky ahnt Böses.

Die Camperin wittert, dass ihr Micha hinter dem Ganzen steckt. Draußen weist er jedoch jegliche Vorwürfe von sich. Es kommt zu einer Diskussion zwischen dem Paar. Letztendlich entdeckt Jacky das verloren geglaubte Pulver tatsächlich in den Einkäufen ihres Liebsten. Nachdem sich die Stimmung beruhigt hat, kann auch die Camperin über diesen Streich schmunzeln.

Die neuen Folgen von „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ zeigt RTL Zwei jeweils montags um 20.15 Uhr oder vorab bei RTL+.