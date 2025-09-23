Camping-Ausflug droht zu eskalieren – „Habe die Schnauze voll“

Sommer-Zeit ist Camping-Zeit – zumindest für viele Deutsche. Ein Besuch auf dem Campingplatz ist für einige Urlauber fester Bestandteil der Sommerferien. Auch vor RTL Zwei blieb dieses Ritual nicht lange versteckt, sodass der Sender Camping-Liebhabern kurzerhand sogar eine eigene Sendung widmet.

Im Rahmen der Sendung „Bella Italia“ begleitet das RTL Zwei-Team Urlauber auf dem Marina di Venezia – dem größten europäischen Camping-Platz. Und wenn man schon mal da ist, ist auch ein Tagestrip nach Venedig ein Muss – das sieht auch das Camper-Ehepaar Nicole und Sascha Fingerhuth so. Doch der Ausflug droht in einer reinen Katastrophe zu enden!

RTL Zwei-Bekanntheit wird zum Tourguide

Am Montag (4. August) zeigt RTL Zwei die „Bella Italia“-Folge „Liebe, Luxus und Louis Vuitton – Glamping mit Dennis und Mike“. Darin ist auch das Ehepaar Fingerhuth fester Bestandteil. Sascha und Nicole machen bereits zum siebten Mal Urlaub auf dem Marina di Venezia – gemeinsam mit ihren Freunden Micha, Jacky und Bianca. Letztere verzichtet auf den geplanten Trip nach Venedig – ihr Horst fällt krankheitsbedingt aus. Der Haken: Ausgerechnet Horst wollte den Reiseführer machen und hat sich entsprechend vorbereitet. Da auch seine Nachfolgerin Nicole sich querstellt, muss Sascha nun in die Rolle des Tourguides schlüpfen.

Freund Micha scheint jedoch nicht von Saschas Stadtführer-Qualitäten überzeugt zu sein. Er sagt: „Ich weiß nicht so recht mit der Reiseführung – ob das so richtig schön wird.“ Auch die zurückbleibende Bianca erhöht den Druck nochmal, als sie sich mit den Worten „Gib dir Mühe“ verabschiedet. Nun liegt es also ganz allein in Saschas Hand, ob der Trip ein voller Erfolg oder doch ein totales Desaster wird!

Top oder Flop?

Spontanität, Humor und eine geballte Ladung Wissen – damit versucht RTL Zwei-Bekanntheit Sascha seine Reisegruppe von seinen Qualitäten zu überzeugen. Sein selbst gesetztes Ziel: „Ich muss Horst würdig vertreten.“ Bevor es richtig losgeht, gibt es jedoch erst noch eine kurze Stärkung – inklusive Feedback. Besonders der kritisch eingestellte Micha ist überrascht: „Mein erster Eindruck hier von der Führung, die der Sascha uns gegeben hat – ich bin sehr begeistert und überrascht, was der Sascha für ein Allgemeinwissen hat. Man sieht auch, dass er sich ein bisschen vorbereitet hat. Die Gruppe ist sich einig: Sascha ist eine super Vertretung für Horst.

Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer und schnell getrübt! Zwischen den einzelnen Stopps teilt Reiseleiter Sascha sein Wissen, doch als er sich umdreht, sind plötzlich alle verschwunden. Seine Frau Jacky erklärt: „Sorry, wir haben nur noch schnell ein Foto gemacht.“ Da platzt Sascha die Hutschnur! Er schmeißt seine Reiseleiter-Fahne weg und entgegnet prompt: „Aber jetzt mal ganz ehrlich – ich habe mir echt wirklich Mühe gegeben und ich habe mehr Arbeit damit, euch zusammenzuhalten, als euch zu präsentieren.“

Er zeigt seine Flagge mit dem Aufdruck „Insieme“ [dt.: zusammen] und macht seinem Ärger weiter Luft: „Das heißt, dass wir zusammen bleiben sollen und nicht einer im Norden, einer im Osten und der andere im Westen!“ Die Ansage hat gesessen – alle bedanken sich für Saschas Mühe und beschließen den Rest des Tages in Ruhe am Wasser zu genießen. Doch ein Anliegen hat Sascha gegenüber seiner Frau Jacky noch: „Du gehst vor. Ich gehe heute nicht mehr vor. Ich habe die Schnauze voll davon vorzugehen!“ Damit hat Sascha seine kurze, aber erfolgreiche Karriere als Reiseleiter so schnell, wie sie begonnen hat, auch gleich wieder beendet.