„Bella Italia“: Die Fingerhuths verraten – HIER herrscht strenges Kameraverbot

Sie sind DIE Sympathieträger der RTL-Zwei-Campingsoap „Bella Italia“: Die Fingerhuths. Die Bonner Sascha und Nicole sind absolute Campingprofis, fahren jedes Jahr mit engen Freunden auf den Mega-Campingplatz „Marina de Venezia“ in Italien. Seit einigen Jahren bereits ist auch RTL Zwei stets an der Seite der Kult-Camper.

Grund genug, einmal mit Sascha und Nicole Fingerhuth über das Abenteuer „Bella Italia“ zu schnacken. Ein Gespräch über die Kamera im Urlaub, verbotene Bilder und die Reaktion der Arbeitskollegen.

Wie kamen Sie auf die Idee, sich im Urlaub filmen zu lassen?

Nicole: Wir sind nicht direkt auf die Idee gekommen, sondern eine Bekannte von uns, die seit Jahren Urlaub auf Marina de Venezia macht. Sie hat uns von dem Aufruf der Sendung „Bella Italia“ erzählt und gefragt, ob das nichts für uns wäre wegen unserer lockeren Art. Das hat uns dann neugierig gemacht und wir haben uns beworben. Wir konnten uns gut vorstellen, uns von der Kamera im Urlaub begleiten zu lassen und das hat dann tatsächlich auch direkt geklappt.

Wie sieht ein typischer Drehtag auf dem Marina de Venezia aus?

Sascha: Erstmal vorab: Generell ist es sehr locker und entspannt. Wann wir was im Urlaub machen, besprechen wir meistens in der Urlaubsgruppe schon im Vorfeld. Auf Marina sitzen wir dann meistens abends mit dem ganzen Team zusammen. Da wird dann schonmal gebrieft, was am nächsten Tag ansteht bzw. werden wir gefragt, was wir machen wollen. Meistens geht es dann morgens gegen 10 Uhr los. Gestartet wird dann mit einem letzten Briefing und das Team fragt uns, ob alles klar ist – dann geht’s los. Wir werden verkabelt und die Kameras werden positioniert. Je nachdem, wo wir drehen, ist das immer unterschiedlich.

Die Kameras begleiten Sie in Ihrem Urlaub allen möglichen Lebenslagen. In welchen Momenten herrscht bei Ihnen strenges Kameraverbot?

Sascha: Für Nicole sind es Momente in Badekleidung. Auch sehr emotionale Momente gehören für uns nicht vor die Kamera. Generell hält das Kamerateam aber sowieso nicht auf für uns unangenehme Situationen drauf.

Können Sie sich während der Drehtage entspannen oder handelt es sich eher um Arbeitstage während des Urlaubes?

Sascha: Wir sehen das Ganze sehr entspannt. Es ist für uns wie ein Hobby. Unsere super nette Producerin begleitet uns sehr gut und trägt maßgeblich zur entspannten Atmosphäre bei, sodass eigentlich nie Stress aufkommt und man Spaß an der Sache hat. Wenn man Spaß hat, empfindet man es nicht als Arbeit. Es ist natürlich nicht so, wie wenn man normal in den Urlaub fährt, es ist anderer Urlaub, aber wir lieben das, was wir tun. Deshalb ist es für uns auch nicht schlimm, wenn wir zwei Wochen mit einer Kamera begleitet werden.

Durch die Beständigkeit des Produktionsteams kennt man sich auch gut und es herrscht ein familiäres Verhältnis. Das macht es sehr einfach, natürlich und entspannt zu sein. Nach dem Dreh sitzen wir abends meistens noch alle zusammen, bei einem Glas Wein oder einem Bier und lassen den Tag zusammen ausklingen, das schafft einen vertrauten Umgang miteinander, der von Jahr zu Jahr intensiver wird.

Fallen die Drehtage eigentlich in ihren Jahresurlaub?

Sascha: Es ist tatsächlich so, dass die Drehtage von unserem Urlaubskonto abgezogen werden. Aber ob wir jetzt 14 Tage mit oder ohne Kamera nach Marina di Venezia starten würden, ist ja egal – wir wären so oder so da.

Was sagen Ihre Arbeitskollegen zu Ihrem TV-Job?

Sascha: Bei mir wird das auf der Arbeit nicht groß thematisiert.

Nicole: Bei mir kommen zu 99 Prozent positive Rückmeldungen. Meine Kolleginnen und Kollegen finden das alles sehr mutig und sind fasziniert, dass so eine einfache Hausmeisterin wie ich, sich in ihrem Urlaub begleiten lässt. Außerdem bekomme ich als Rückmeldung oft, dass ich sehr authentisch im Fernsehen bin und genauso auftrete, wie man mich auch privat kennt. Wir möchten, jetzt wo wir die Gelegenheit haben, ein ganz großes Kompliment an die Produktionsfirma und unsere Producerin aussprechen. Sie nimmt sich wirklich allem sofort an und versucht alles in die richtige Bahn zu lenken. Dafür sind wir sehr dankbar, da es nicht selbstverständlich ist.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen von „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ stets montags um 20.15 Uhr oder in der Mediathek von RTL Plus.