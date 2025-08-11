Langjährige Camping-Urlauberin ätzt: „Ist mir viel zu langweilig“

Wenn in Deutschland die Urlaubssaison beginnt, zieht es viele mit Vorfreude in Richtung Süden und dem großen Camping-Abenteuer entgegen. Genau diese Urlaubsart thematisiert die RTL2-Dokusoap „Bella Italia“.

Die Serie begleitet Campingfans, die am Luxusplatz „Marina di Venezia“ an der italienischen Adria in der Natur ihre Seele baumeln lassen. In der 10. Episode am Montagabend (11. August) treffen die Zuschauer auf altbekannte Gesichter: die Dauercamper Bianca, Horst, Nicole, Sascha, Jacky und Micha sowie Alexander und Christofer.

Wie auf vielen Campingplätzen haben sich auch hier im Laufe der Jahre Cliquen gebildet. Man spielt gemeinsam, isst, trinkt und plaudert in geselliger Runde. Doch manchmal kann ausgerechnet die Frage nach der Freizeitgestaltung selbst entspannte Camper aufwühlen.

Camping-Urlauber diskutieren über ihre Freizeitpläne

In der aktuellen Folge haben sich die Dauercamper etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie wollen Horst und Bianca mit einer stimmungsvollen Abendparty überraschen. Doch zuvor müssen sie das Paar erst einmal vom Campingplatz weglocken.

Die anderen erzählen, dass sie Family-Time machen und sich vom warmen Wetter erholen wollen. Und ihr Plan scheint aufzugehen. „Das ist mir viel zu langweilig“, entgegnet Bianca.

Sie planen eine große Überraschung

„Geht doch schön raus. Shoppen, einmal für die Frau und einmal für den Mann“, versucht Sascha sie wegzulocken. Und es funktioniert! „Ich finde, dass es losgehen kann“, freut sich Bianca. „Warum? Lass uns doch auch einmal einen chilligen Tag machen“, antwortet Horst deutlich.

Begeisterung sieht definitiv anders aus. Als ihn alle intensiv animieren, lässt er sich schließlich auf das Shopping-Abenteuer mit seiner Partnerin ein.

Seit acht Jahren besteht die Camping-Clique aus Bianca, Horst, Nicole, Sascha, Jacky und Micha nun schon. Sie verbringen immer wieder in regelmäßigen Abständen ihre Urlaubszeit miteinander.

Die Folge wird am 11. August um 20.15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt

Doch das änderte sich im vorletzten Jahr aufgrund von Biancas Krebserkrankung. „Wir machen die Überraschung, weil wir sie so unendlich vermisst haben. Sie haben eine ganz schwere Zeit hinter sich. Es ging über ein Jahr. Daher freuen wir uns umso mehr, dass sie jetzt wieder im Rudel mit an Bord sind“, erklärt Sascha.

Was sie planen, wird in der aktuellen Folge von „Bella Italia“ bei RTL2 enthüllt. Fest steht: Viele Camper kennen die Herausforderungen bei der Freizeitgestaltung im Camping-Urlaub und die emotionalen Abende mit ihren Camping-Freunden nur zu gut.