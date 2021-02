Beatrice Egli zeigt sich im heißen Bauchfrei-Outfit – Fans rasten aus „Du siehst fantastisch aus!“

Beatrice Egli meldet sich auf ihrem Instagram-Account wieder zu Wort.

Dabei stehen diesmal nicht die Worte von Beatrice Egli im Vordergrund, sondern ihr Outfit.

Beatrice Egli: Mit Bitte an ihre Fans

Auch wenn sich die andauernde Corona-Pandemie langsam bemerkbar, bleibt die Sängerin dem Motto treu: The show must go on!

Das beweist sie jetzt auch auf ihrem Instagram-Profil: strahlend und von ihrer Schokoladenseite zeigt sich die 32-Jährige ihren Fans.

Der Grund des Posts ist Egli aber wichtig. Deswegen richtet sie eine bestimmte Bitte an ihre Fan-Gemeinde.

--------------------------------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

die Schweizerin begann schon im Alter von 14 Jahren ihre Gesangskarriere

2013 gewann Beatrice Egli die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Ihr erster Hit „Mein Herz“ befand sich über fünf Monate lang auf der Nummer eins in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Charts

Bislang gilt Beatrice Egli als die erfolgreichste Schweizer Künstlerin

ihr Schweizer Album „Mini Schwiiz, mini Heimat“ schaffte es in der Schweiz auf Platz 1 der Charts

--------------------------------------------------

++++ Beatrice Egli: Glücksbotschaft für den Schlagerstar – „Ich freue mich unfassbar“ ++++

Beatrice Egli: Fans feiern ihr Outfit

„Ich würde mich so freuen, wenn ihr beim Swiss Music Award in der Kategorie ‚Best Female Act’ für mich abstimmt!“

Das lieben ihre Fans an ihr: Beatrice Eglis Ausstrahlung ist auf der Bühne deutlich spürbar. (Archiv) Foto: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Doch die Fans haben nur Augen für ihr Outfit: Das pinke Oberteil mit roten senkrechten Streifen und der knallrote Rock bringen ihre Fans nämlich ganz und gar zum Ausrasten.

--------------------------------------------------

Mehr Themen zu Beatrice Egli:

++++ Beatrice Egli: Gegen alle Widerstände – „Ich lösche das nicht!“ ++++

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

++++ Beatrice Egli: Ernste Worte an ihre Fans „Macht mich sehr nachdenklich“ ++++

++++ Beatrice Egli: Ehrliche Worte an DIESE Moderatorinnen – „Sehr beeindruckt und bewegt“ ++++

--------------------------------------------------

Beatrice Egli: Es hagelt Komplimente

Auf der Social Media-Plattform hagelt es Komplimente für Egli: „Du siehst fantastisch aus!“, kommentiert ein Nutzer und „voll hübsch“, schreibt eine andere.

++++ Beatrice Egli überrascht mit Neuigkeiten – es dauert „noch genau einen Monat“ ++++

„Ich hab alleine schon wegen der Bluse abgestimmt“, schreibt ein anderer Nutzer. Na, wenn das kein guter Start in den Wettkampf ist! (ali)