Beatrice Egli will in DIESE TV-Show – „Wäre bereit!“

Es scheint, als wolle Beatrice Egli hoch hinaus! Ist der Sieg bei „DSDS“ im Jahr 2013 etwa schon vergessen? Jetzt will sich die Sängerin neuen Herausforderungen stellen.

Die gebürtige Schweizerin hat sich in ihrem Heimatland in Szene gesetzt. In einer malerischen Winter-Kulisse in Graubünden in der Schweiz steht sie in einer grazilen Pose auf einem eingefrorenen See vor einem verschneiten Berg, im Hintergrund eine Alm.

Beatrice Egli: Sängerin will in TV-Show

Dieses Bild lädt sie bei Instagram hoch und fragt ihre Fans: „Na, wie mache ich mich als Eistänzerin?“ Und um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, stellt sie klar: „Falls es mal eine neue Staffel von "Dancing on Ice" gibt: Ich wäre bereit“.

------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Florian Silbereisen lädt sie immer wieder zu seinen Shows ein

Ihre Musik ist in Deutschland und der Schweiz ein Hit

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

------------------------

Beatrice Egli Foto: imago images

Ob sie ihre Worte ernst gemeint hat, lässt sich nicht genau sagen. Sie hat jedenfalls einen fetten Lach-Smiley hinter ihre Statement gesetzt.

Ihre Fans sind allerdings ganz aus dem Häuschen, wollen die „Bunt“-Interpretin liebend gerne auf dem Eis sehen.

„Du kannst dich sofort anmelden. Du siehst wunderschön aus“, schreibt ein Fan. Ein anderer sagt: „Coole Sache. Wäre bestimmt schön zu sehen.“ Noch einer pflichtet bei: „My Lady in Black, es hat keinen Zweck, den Titel Eisprinzessesin hast Du jetzt weg!“

----------------------

Mehr zu Beatrice Egli:

-------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuletzt sorgte Beatrice Egli aber mit einem anderen Video für Aufsehen. Denn was sie in dem Clip zu sagen hatte, konnte nicht jeder ihrer Fans verstehen. Hier erfährst du mehr >>>

„Dancing on Ice“: Gibt es eine neue Staffel?

„Dancing on Ice“ wurde zuletzt 2019 bei Sat1 ausgestrahlt. Schauspieler Eric Stehfest (DSDS) hatte beim Finale überzeugt und den Sieg mit nach Hause genommen. Ob es eine neue Staffel geben wird, ist nicht bekannt. (js)