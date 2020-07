Beatrice Egli: Vor laufender Kamera platzt es aus ihr heraus – „Ich bin...“

Beatrice Egli hat allen Grund zur Freude!

Denn der Schlagerstar kann einen neuen Rekord verzeichnen. Und da es noch mehr Spaß macht, das Glück auch zu teilen, platzt es vor laufender Kamera aus Beatrice Egli heraus.

Beatrice Egli verrät vor laufender Kamera: „Ich bin...“

Musikalisch ist es in den vergangenen Monaten eher still um den Schlagerstar gewesen. Das letzte Album liegt bereits ein Jahr zurück. Doch auf der faulen Haut lag die 31-Jährige keineswegs. Erst kürzlich verriet sie ihren Fans nämlich bei Instagram, dass sie an einer neuen Platte arbeitet.

Beatrice Egli arbeitet derzeit an einem neuen Album. Auch auf der Bühne steht der Schlagerstar bald wieder. Foto: imago images/Pop-Eye

Und die wird nicht nur eine Single, sondern gleich ein ganzes Album. Die Fans von Beatrice Egli freut's! Und die sind es übrigens auch, die die Schlagersängerin so richtig zum Jubeln bringen.

In ihrer neusten Instagram-Story springt die 31-Jährige in die Höhe und jubelt in die Kamera. „ich bin so, so, so glücklich und freue mich, dass wir eine Riesen-Community sind“, lässt die Blondine verlauten und strahlt in die Kamera.

Das ist Beatrice Egli:

geboren am 21. Juni 1988 in Lachen, Schweiz

ihr vollständiger Name lautet Beatrice Margerite Egli

Schlagersängerin und Moderatorin

sie gewann die zehnte Staffel von DSDS im Jahr 2013

sie war auch einige Male im Fernsehen zu sehen („Unter Uns“, „Sturm der Liebe“)

Darüber freut sich Beatrice Egli

Grund dafür sind 300.000 Follower bei Instagram. Beatrice Egli ist ganz aus dem Häuschen und verspricht ihren Fans: „Ich werde euch unterhalten und euch die schönsten Sachen aus meinem Leben zeigen.“

Und das macht die Schlagersängerin wirklich. Denn Beatrice Egli nimmt ihre Fans nicht nur mit auf ihre musikalische Reise, die sie seit ihrem Sieg bei Deutschland sucht den Superstar (DSDS) im Jahr 2013 bestreitet, sondern teilt auch immer wieder ganz private Eindrücke.

Kein Wunder also, dass die Fans sich natürlich riesig mit ihrem Star freuen.

Beatrice Egli: So reagieren die Fans auf die tolle Nachricht

„Yeeeaahh freu mich mega für dich. Hab mich noch gefragt schafft sie es heute. Wooow einfach genial und so verdient.“

„Beatrice. Dich für immer treu zu begleiten, ist meine leichteste Übung. Deine Fangemeinde wächst und wächst und wer dich einmal gehört und gesehen hat, bleibt dir immer treu, weil du ein so ehrlicher, authentischer und liebevoller Mensch bist und uns immer mit deiner wunderschönen Musik und deiner natürlichen Art begeistert.“

„Gratuliere dir von Herzen. Hast es verdient, nimmst uns mit auf deine Reise und die ist bis jetzt super. Ich sage dir, danke, das es dich gibt.“

„Das hast du wirklich mehr als verdient!! Herzlichen Glückwunsch.“

Und für die gibt es auch noch gute Nachrichten! Denn bald können die Fans wieder gemeinsam mit ihrem Schlagerstar singen und feiern. Denn Beatrice Egli gibt am 23. Juli ein Konzert in der Lanxess Arena in Köln. Dort können seit dem 20. Juni nämlich trotz Corona wieder Konzerte stattfinden. Zuschauer sitzen dann in abgetrennten Logen im Innenraum.