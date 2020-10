Beatrice Egli: Traurige Nachricht erschüttert Fans – „Kann doch nicht mehr wahr sein“

Erst in diesem Jahr brachte die Sängerin Beatrice Egli ihr neues Album „Mini Schwiiz, mini Heimat“ heraus. Nun postet sie jedoch eine erschütternde Nachricht für ihre Fans.

Beatrice Egli wurde als Gewinnerin der zehnten Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Doch jetzt verkündet die Schweizerin eine eher unerfreuliche Nachricht für ihre Fan-Gemeinde.

Beatrice Egli: Erschütternde Nachricht via Instagram

Auf der Social Media Plattform „Instagram“ teilt die 32-Jährige nun ein Bild, welches nicht lange unkommentiert bleibt. „Das kann doch nicht wahr sein“, schreibt ein Fan. Ein anderer pflichtet bei: „Oh man, das ist so unglaublich traurig. Dieses dämliche Virus und diese Pandemie machen einfach alles kaputt.“ Doch es gibt auch Gegenwind. „Das konnte man sich schon denken“, schreibt ein anderer Nutzer.

Beatrice Egli: „Wir haben alle so gehofft, dass es anders kommen wird...“

Doch worum geht es eigentlich? In Zeiten der Pandemie müssen viele Events und Festivals abgesagt werden. Auch die Konzerttermine der Künstlerin aus der Schweiz scheinen da keine Ausnahme zu sein. Unter dem Bild, welches sie vor wenigen Stunden gepostet hat, schreibt Egli: „Wir haben alle so gehofft, dass es anders kommen wird, aber wir mussten uns schweren Herzens dazu entscheiden, einen Teil der Best of-Tournee vom Frühjahr 2021 auf den Herbst zu verlegen.“

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

die Schweizerin begann schon im Alter von 14 Jahren ihre Gesangskarriere

2013 gewann Beatrice Egli die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Ihr erster Hit „Mein Herz“ befand sich über fünf Monate lang auf der Nummer eins in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Charts

Bislang gilt Beatrice Egli als die erfolgreichste Schweizer Künstlerin

ihr Schweizer Album „Mini Schwiiz, mini Heimat“ schaffte es in der Schweiz auf Platz 1 der Charts

Beatrice Egli: „Eure Gesundheit und Sicherheit geht natürlich vor...“

Die Sängerin versucht, ihre Fans aufzumuntern und schreibt vielversprechend und optimistisch: „Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“ Und das sieht auch ihre Fan-Gemeinde und zeigt Verständnis für diese Entscheidung. „Sehr schade, da sind wir natürlich auch alle sehr traurig, aber die Gesundheit steht an erster Stelle“, stimmt eine Nutzerin der Entscheidung der Sängerin zu. „Kann man nicht ändern. Aber du kannst dir sicher sein, dass wenn die Tour dann stattfinden kann, werden wir mit dir so feiern wie noch nie“, lautet die Rückmeldung eines anderen Fans.

Und auch Egli selbst teilt die Emotionen der Fans: „Ich freue mich jetzt schon auf euch, auch wenn ich ebenso traurig bin wie ihr.“ (ali)

