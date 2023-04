Beatrice Egli sorgt bei „The Masked Singer“ für Kopfschütteln – „Du spinnst total“

Eigentlich hätte man Beatrice Egli am Samstagabend (22. April) wohl eher bei „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF als im Rateteam von „The Masked Singer“ erwartet. Aber die Schlagersängerin entschied sich für das Rätselraten und gegen einen Gesangsauftritt bei Kollege Zarrella.

Damit feierte Beatrice Egli 2023 eine echte Premiere, denn bei „The Masked Singer“ wurde sie bislang nur als Prominente unter einer der Masken vermutet. Sämtliche Ideen verpufften allerdings, als klar war, die Sängerin wird als Rategast mit dabei sein. Die Begeisterung bei Social-Media über die Ankündigung war groß, nicht zuletzt, weil nach dem Auftritt von Carolin Kebekus endlich mal wieder ein Neuzugang mitraten durfte. Im Studio sorgte Beatrice Egli dann aber plötzlich für Kopfschütteln – und das ausgerechnet in den eigenen Reihen.

Beatrice Egli ergänzt „The Masked Singer“-Jury

Mit Ruth Moschner und Rea Garvey hatte Beatrice Egli zwei echte Rate-Profis neben sich. Immerhin sind die beiden alte Bekannte im „The Masked Singer“-Universum. Vor allem Ruth ist mittlerweile darauf geschult, noch so verrückte Ideen in den Ring zu werfen.

Bei einer Maske sind sich viele der Fans allerdings schon sicher, die Person darunter enttarnt zu haben – „Diamantula„. Gerüchten zufolge soll es sich um Patricia Kelly handeln. Heimspiel also für Schlagerkollegin Beatrice Egli.

Bevor die Vogelspinne allerdings ihren Song zum Besten geben konnte, wollte Ruth Moschner zunächst einmal von der Sängerin wissen: „Magst du Spinnen?“ Eine Frage, die Beatrice Egli zu aller Erstaunen, mit den Worten beantwortete: „Ist okay.“



Rea Garvey fällt bei Beatrice Egli aus allen Wolken

„Ehrlich?“, hakte Rea Garvey fassungslos nach. „Du bist die erste Frau, die ich kennengelernt habe, die Spinnen mag.“ Wie sich schnell rausstellte, sind es nicht die krabbeligen Achtbeiner, die bei Beatrice Egli für Schrecken sorgen, sondern ganz andere Tiere. „Ich habe mehr Angst vor Katzen als vor Spinnen“, gab die Sängerin zu.

Mehr News:

„Vor Katzen?“, fragte Rea ungläubig nach. Dann brach er in lautes Gelächter aus. „Das ist sehr irritierend“, kommentierte Ruth Moschner das Gesagte und brachte damit auf den Punkt, was viele vermutlich dachten. Doch Rea ließ nicht locker und fragte gleich mal für eine andere, eigentlich harmlose Tierart nach: „Wie findest du Hunde?“ Ihre Antwort: „Die mag ich.“ Damit war für Rea alles klar: „Du spinnst total!“, so der Musiker lachend.