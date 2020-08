Beatrice Egli teilt ihren ganz Fans offen mit – „Es ist ein...“

Für Schlagersängerin Beatrice Egli stehen aktuell ganz besondere Tage an. Die einstige DSDS-Gewinnerin könnte derzeit nicht glücklicher sein. Und ihre Fans – besonders die aus ihrer Heimat Schweiz – haben vor allem Grund zur Freude.

Auf Instagram teilt Beatrice Egli ihr Hochgefühl mit ihren Followern. Der Grund: Sie hat sich einen lang ersehnten Traum erfüllt und endlich ein Album in ihrer Landessprache herausgebracht.

Beatrice Egli: Sie hat ihren Fans etwas mitzuteilen

Nachdem Beatrice Egli im Jahr 2013 bei DSDS zur Siegerin erkoren wurde, folgte ein deutsches Album nacheinander. Doch jetzt – sieben Jahre später – will die Sängerin offenbar neue musikalische Wege gehen.

Das ist Beatrice Egli:

geboren wurde sie am 21. Juni 1988 als Beatrice Margerite Egli in Lachen, Schweiz

Beatrice Egli gewann die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

Im Anschluss wurde sie als Schlagersängerin bekannt

Beatrice Egli tritt häufig in den Shows von Florian Silbereisen auf

Im Sommer 2020 kam ihr neues Album raus, erstmals veröffentlicht sie darauf schweizer Songs

„Es ist ein aufregender Moment. Das Album ist da und die ersten Reaktionen sind da und es ist schön“, erzählt die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story. „Ich freue mich! Also vielen vielen Dank für alle liebevollen Nachrichten.“

„Bunt“ heißt ihr Best-of-Album, das aus zwei CDs besteht. Eine davon ist das schweizer Album „Mini Schwiiz, mini Heimat“.

Beatrice Egli. Foto: imago images / Andre Lenthe

Beatrice Egli: Trotz neuem Album - DAS stimmt sie traurig

Doch so sehr sich Beatrice Egli über die Veröffentlichung und positive Resonanz freut, so sehr ist sie auch in gewisser Weise traurig: „Es tut so gut, wenigstens Nachrichten zu bekommen. Am allerliebsten wäre ich jetzt auf der Bühne und würde die Musik feiern.“ Aufgrund der Corona-Pandemie musste Beatrice – wie viele ihrer Kollegen auch – diverse Auftritte und Konzerte absagen.

Radio- und Telefoninterviews hat sie dafür momentan zur Genüge. Immerhin: Ganz verzichten müssen ihre Fans also nicht auf ihr Schlageridol.

Wie sehr die Corona-Krise Beatrice Egli zu schaffen gemacht hat, verriet sie kürzlich ausführlich in einem Interview. Hier mehr dazu >>>