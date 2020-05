Beatrice Egli teilt gespenstisches Foto: „Ganz schön bedrückende Stimmung“

View this post on Instagram

Heute bin ich nach vielen Wochen zum ersten Mal wieder am Flughafen. 🛫 Es ist ein sehr komisches Gefühl, alles ist menschenleer und es herrscht eine Stille wie in einer Geisterstadt. 🙈 Ganz schön bedrückende Stimmung. Habt ihr sowas auch schon an anderen Orten erlebt? #flughafen #reisen #esgehtwiederlos #diearbeitruft #jetzterstrecht