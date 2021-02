Beatrice Egli bekommt eigene Show – darauf dürfen sich die Fans freuen

Diese Nachricht dürfte Fans von Beatrice Egli den Corona-Blues versüßt haben. Denn der Schlager-Star bekommt eine eigene TV-Show, auf die wir nicht mehr lange warten müssen.

Wie „Schlagerplanet“ berichtet, startet Beatrice Egli schon in diesem Monat mit einer neuen Schlager-Show im deutschen Fernsehen.

Beatrice Egli: Schon bald ist es soweit

„Sehnsucht nach Sommer – eine musikalische Reise in die Sonne mit Beatrice Egli“ – so lautet der Name der neuen TV-Show von Schlager-Star Beatrice Egli.

Die 32-jährige Schweizerin wird als Moderatorin der Show im MDR zu sehen sein.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

die Schweizerin begann schon im Alter von 14 Jahren ihre Gesangskarriere

2013 gewann Beatrice Egli die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Ihr erster Hit „Mein Herz“ befand sich über fünf Monate lang auf der Nummer eins in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Charts

Bislang gilt Beatrice Egli als die erfolgreichste Schweizer Künstlerin

ihr Schweizer Album „Mini Schwiiz, mini Heimat“ schaffte es in der Schweiz auf Platz 1 der Charts

Bereits am 26. Februar um 20.15 Uhr dürfen sich Schlager-Fans auf die musikalische Reise freuen.

„Sehnsucht nach Sommer – eine musikalische Reise in die Sonne mit Beatrice Egli“ - bereits am 26. Februar startet die neue TV-Show im MDR. Foto: imago stock&people gmbh

Genau einen Tag vorher geht Florian Silbereisen im MDR mit den Schlagerchampions auf Sendung – Schlager-Fans steht somit eine aufmunternde Zeit im Corona-Lockdown bevor.

Beatrice Egli: Darauf dürfen ihre Fans sich freuen

Wie es der Titel der Sendung bereits verrät, führt uns Beatrice Egli durch eine musikalische Reise in den sonnigen Süden.

Die Sängerin ist dafür an die wundervollsten Sommer-Orte gereist. Laut „Schlagerplanet“, präsentiert sie ihren Zuschauern in der Schlager-Show stimmungsvolle Musikvideos mit atemberaubenden Landschaften.

Ob damit die Sehnsucht nach dem Sommer, bei diesen eisigen Temperaturen tatsächlich gestillt werden kann? Oder ob es eher für noch tiefere Winterdepressionen sorgt? Wer das herausfinden will, der muss wohl selbst einschalten.

Auf positive Gedanken bringt uns Beatrice Egli mit ihrem Dauer-Strahlen in jedem Fall – das wird bereits, auch ohne TV-Show, in ihren täglichen Instagram-Storys klar. (mkx)