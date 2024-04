Beatrice Egli: Tage nach ihrer Show ist plötzlich alles anders

Was wurde nicht alles über die „Beatrice Egli Show“ geschrieben: Quotenklatsche, massiver Zuschauerverlust. Die Versetzung von der ARD in die dritten Programme, sie hätten der sympathischen Schweizerin nicht gutgetan. Doch nun scheint alles anders.

Denn am Montag (8. April 2024), so berichtet „Schlager.de“ musste der ausführende Sender SWR plötzlich zurückrudern – die angegebenen Quoten seien falsch, so berichtet das Musikportal.

Beatrice Eglis Quoten waren besser als gedacht

Die wahre Quote lag nämlich nicht – wie zunächst angegeben – bei rund 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, sondern bei stattlichen 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Gesamtpublikum. Ein Marktanteil von immerhin 8,8 Prozent. Gar nicht mal so schlecht also, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Show nicht mehr im Hauptprogramm der ARD läuft.

Und so darf sich auch der Programmdirektor der SWR-Unterhaltung, Clemens Bratzler freuen. „Mit ihrer Herzlichkeit, Empathie und Ausstrahlung ist Beatrice Egli eine Entdeckung für die Samstagabendunterhaltung. Es macht großen Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns, dass auch die fünfte Ausgabe der Show wieder ein so großes Publikum begeistert hat. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von SWR und MDR, diesmal unterstützt vom NDR, zeigt, welche Kraft in einer klugen Kooperation der Dritten Programme der ARD steckt“, heißt es von dem TV-Manager.

