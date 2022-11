Beatrice Egli: Nach Rätselraten um unbekannten Mann an ihrer Seite – „Jetzt lüfte ich das Geheimnis“

Während Beatrice Eglis Karriere immer mehr Fahrt aufnimmt, ist über ihr Privatleben fast nichts bekannt. Ist die Schlagersängerin Single oder vielleicht doch heimlich vergeben? Zuletzt war ein unbekannter Mann in ihrer Instagram-Story zu sehen, das sorgte direkt für Spekulationen.

Jetzt hat die Sängerin eine Ausnahme gemacht und ihr Schweigen gebrochen. Zu einem kleinen Liebesgeständnis lässt sich die Blondine ebenfalls hinreißen.

Beatrice Egli lüftet Geheimnis um IHN

Kurz nach Ausstrahlung der zweiten Folge von „Die Beatrice Egli Show“ hat es sich die Schlagersängerin zuhause bequem gemacht. Auf der Couch guckt sie sich die Sendung und alle Highlights nochmal in Ruhe an. Doch die 34-Jährige ist nicht alleine.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli begann ihre Gesangskarriere im Alter von 14 Jahren

Den Durchbruch erlangte sie 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für sie

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin (gemessen an ihren Nummer-1-Alben)

Nanu, dieses blau-weiß-karierte Hemd haben die Follower doch schon mal gesehen?! Als Beatrice Egli vor wenigen Wochen im Auto unterwegs war, war eben jenes Hemd am Steuer zu sehen. Seitdem wurde wild spekuliert: „Man sprach immer von diesem berüchtigten Mann an meiner Seite mit diesem karierten Hemd. Mit dem gucke ich gerade auch meine Sendung, der mir sehr wichtig ist und den ich sehr liebe“, fängt Beatrice Egli ihre Instagram-Story an.

Mehr Themen:

Kurz darauf schwenkt sie ihre Handykamera zu dem Unbekannten und ein älterer Herr mit grauen Haaren und Brille strahlt in die Linse: „Dieser berüchtigte Mann ist schon ganz lange in meinem Leben. Und natürlich ist dieser Mann und er liebt mich auch, denn ich bin seine einzige Tochter“, klärt die Schweizerin auf. Das Vater-Tochter-Duo macht sich einen Spaß draus.