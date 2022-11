Beatrice Egli zeigt sich ganz innig mit IHM und bricht in Tränen aus – „Hatte Flashback“

Dass es in der zweiten Folge ihrer MDR-Show emotional werden würde, hatte Beatrice Egli bereits auf ihrem Instagram-Kanal angekündigt. Am Samstagabend (26. November) zeigte der MDR dann „Die Beatrice Egli Show“ und bestätigte die Aussage der Sängerin.

Einer ihrer Gäste sorgte bei Beatrice Egli mit seinem Auftritt ganz unerwartet für große Emotionen und bescherte den Zuschauern rührende Aufnahmen. Schuld an der emotionalen Achterbahnfahrt war Eglis Schweizer Kollege Kunz, den die Schlagerbekanntheit voller Begeisterung auf die Bühne beorderte.

Beatrice Egli erinnert sich an Show-Teilnahme

Ihren Kollegen aus der Heimat lernte Beatrice Egli durch die Musiksendung „Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert“ kennen und schätzen. Für ihre eigene MDR-Show brachte sie ihn jetzt auch dem deutschen Publikum näher und sang den Song mit ihm, den sie vorab selbst neu interpretiert hatte.

Ein ganz besonderer Moment, der sicherlich bei einigen Zuschauern für Gänsehaut gesorgt haben dürfte. Beatrice Egli selbst schien zumindest ganz berührt von diesem Duett und ihrem männlichen Begleiter. Im Anschluss zeigte sich die Sängerin nämlich ganz besonders innig mit dem Schweizer, fiel ihm um den Hals und wollte ihn augenscheinlich gar nicht mehr loslassen.

Beatrice Egli schwärmt von Schweizer Künstler

„Du schreibst so schöne Musik“, schwärmte sie und vergrub ihr Gesicht in den Armen ihres Duett-Partners. Als sie sich wieder von ihm löste und sich der Kamera zuwandte, konnten die Zuschauer ihre Tränen sehen.

Beatrice Egli und Marco Kunz zeigten sich innig bei der Schlagershow im MDR. Foto: IMAGO / Jan Huebner

„Ich hatte so ein Flashback. Dieses Lied hat mir so viel gegeben. Es ist jetzt über ein Jahr her und ich habe damals schon gesagt: ‚Oh, mein Gott'“, sagte Egli ganz überwältigt. Dass der Song mehr als nur ein weiteres Lied auf ihrer Liste war, machte sie auch im Interview mit „SonntagsBlick“ deutlich. „Ich habe ein sehr emotionales Jahr hinter mir und bekam auch Gegenwind zu spüren. Dieses Lied gibt mir viel Kraft.“

Auf der Bühne ließ sie ihr Publikum dann noch einmal wissen: „Alle denken, man macht seine Karriere, man geht einfach durch. Aber man kennt es. Es kann sein, dass einem auch mal Steine in den Weg gelegt werden.“ Es dürften also Tränen des Glücks gewesen sein, die Beatrice Egli verdrückte.

„Die Beatrice Egli Show“ ist nach der Ausstrahlung auch als Wiederholung in der ARD-Mediathek abrufbar.