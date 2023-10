Beatrice Egli mit süßer Überraschung: „Freue mich so unendlich“

Beatrice Egli spielt schon lange in der obersten Liga der Schlagerwelt mit. Seit ihrem Sieg in der Castingshow DSDS läuft es für die gebürtige Schweizerin wie am Schnürchen. Beliebte Alben, ausverkaufte Konzerte und zahlreiche TV-Auftritte: Die 35-Jährige ist erfolgreicher denn je.

Doch Beatrice Egli mischt nicht nur in Sachen Musik mit. Seit einiger Zeit darf sie auch eine ARD-Show ihr eigen nennen. Die Schlagersängerin reiht sich somit neben Showmastern wie Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella ein und feiert in der „Beatrice Egli Show“ gemeinsam mit dem Publikum zu den aktuellsten Liedern. Nun folgt eine Überraschung für die Fans der 35-Jährigen.

Beatrice Egli lässt die Bombe platzen

Am Dienstag (10. Oktober) sorgt diese Ankündigung für Begeisterung bei ihren Fans. Und auch die Schlagersängerin freut sich total. Denn an diesem Tag finden die Dreharbeiten für ihre nächste „Betarice Egli Show“ statt. Die Ausstrahlung läuft allerdings erst am 11. November. Doch das tut der Freude keinen Abbruch.

„Es geht los! Gleich startet die Aufzeichnung der Beatrice Egli Show und ich freue mich so unendlich auf die Ausstrahlung am 11. November! Denn wenn ihr heute Nacht nicht bei mir bleibt, verpassen wir vielleicht die schönste Zeit“, schreibt die Schweizerin unter einem Video von sich. Ihre Follower können es kaum glauben und teilen ihre Glückwünsche in den Kommentaren.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beatrice Egli teilt erste Einblicke

Einen ersten Spoiler auf die kommende Sendung gibt es bereits. Die Schlagersängerin zeigt, was sie an dem Abend tragen wird. Die Follower sind begeistert von dem lilafarbenen Anzug und überschütten sie mit Komplimenten:

„Wow. Ganz viel Spaß bei der Aufzeichnung. Ich freue mich so sehr auf die TV-Ausstrahlung der Show.“

„Es war eine tolle Aufzeichnung! Und der Beatrice-Egli-Humor kam auch nicht zu kurz! Es hat einfach Spaß gemacht!“

„Ich war dabei. So eine tolle Show! Respekt Beatrice Egli! Du machst das so toll, so natürlich mit Freude. Ich bin gespannt auf die Ausstrahlung.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die „Beatrice Egli Show“ am Samstag, 11. November, ab 20.15 Uhr im Programm und anschließend in der Mediathek.