„Beatrice Egli-Show“: Zuschauer fassungslos – „Einfach lachhaft“

Am Samstagabend (15. April) läuft die „Beatrice Egli-Show“ in der ARD. Doch schon die erste Band bekommt während ihres Auftritts ihr Fett weg.

Beatrice Egli ist bekannt für ihre gute Laune. Die Schlager-Queen zeigt sich sowohl auf ihrem Instagram-Account (über 492.000 Follower) als auch auf der Bühne stets mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Doch ob DAS der 34-Jährigen auch gefällt? Direkt zu Beginn ihrer eigenen Prime-Time-Show wird einer ihrer Gäste scharf im Netz angegangen.

„Beatrice Egli-Show“: PUR performt Hit-Medley

Für ihre eigene Show in der ARD hat sich Beatrice Egli ganz besondere Gäste auf die Bühne geholt: Unter anderem sind Peter Maffay, Bülent Ceylan, PUR und Nik P. mit am Start – ein bunter Schlager-Mix also, der ganz den Wünschen des ARD-Publikums entsprechen dürfte. Doch denkste!

Direkt als ersten Act betritt die Band PUR die Bühne. Sie performen ein Medley ihrer besten Hits. Doch das kommt alles andere als gut bei der Twitter-Gemeinde an. „Ist doch gut, wenn sie zu Beginn auftreten – hat man sie weg“, meint ein User. Eine andere Person schreibt: „Schon wieder dieser schlechte PUR Hitmix“.

„Beatrice Egli-Show“: Twitter-Gemeinde läuft Sturm

Weiterhin heißt es auf Twitter: „Das neue Medley ist nichts“, „PUR. Der gleiche Mix wie bei Zarrella. Einfach lachhaft“ und „Boah ne, also wenn ich eine Band nicht leiden kann, ist das PUR“. Doch einige Twitter-User können dem Auftritt von PUR auch etwas abgewinnen: „Party-Hit-Mix. Darf man nun mitsingen? Frage für einen Freund“, schreibt eine weitere Person. Über (Musik-) Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.

