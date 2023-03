Beatrice Egli: Schocknachricht vor ihrer ARD-Show – Stargast sagt geplanten Auftritt ab

Für Beatrice Egli ist ein Traum wahr geworden. 2013 wurde sie von den RTL-Zuschauern zur DSDS-Gewinnerin gekürt, seitdem hat sich die Schlagersängerin nicht nur zum beliebten Show-Gast gemausert, sie ist mittlerweile selbst als Gastgeberin im TV zu sehen.

Am 15. April 2023 präsentiert die Sängerin ihre „Beatrice Egli Show“ zum ersten Mal zur Primetime in der ARD und gab pünktlich zur Aufzeichnung ihre prominenten Gäste bekannt. (Hier mehr dazu) Eine von ihnen wird, anders als erwartet, allerdings nicht bei der Ausstrahlung zu sehen sein – und das aus einem traurigen Grund.

Beatrice Egli muss auf Sängerin verzichten

Auch diesmal hat sich Beatrice Egli nicht lumpen lassen und eine bunte Mischung hochkarätiger Kolleginnen und Kollegen eingeladen. Darunter Show-Größen wie Roland Kaiser, Peter Maffay, oder Mireille Mathieu. Und auch Melissa Naschenweng stand eigentlich auf der Gästeliste.

Doch dann sagte sie ihren Auftritt ganz kurzfristig doch noch ab. Wie der „MDR“ berichtet, gab es einen Trauerfall in der Familie der Österreicherin.

Melissa Naschenweng trauert um verstorbene Oma

Auf ihrer Facebookseite meldet sich die Sängerin mit einem emotionalen Beitrag bereits einen Tag vor der Show-Aufzeichnung und zeigt sich in Trauer um ihre verstorbene Oma.

Melissa Naschenweng sollte eigentlich in der „Beatrice Egli Show“ auftreten, kurz vor der Aufzeichnung sagte sie dann allerdings ab. Foto: IMAGO / Daniel Scharinger

Hier schreibt sie: „Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist in der Nacht auf Samstag (25. März), nach dem so großartigen Start zu meiner Bergbauern-Tour in Graz, meine über alles geliebte Oma gestorben. Und obwohl ich gut auf die Nachricht vorbereitet war, ich noch Gelegenheit hatte, mich daheim von ihr zu verabschieden, ließ sie mich doch aus allen Wolken stürzen.“

Mehr News:

In den letzten Stunden ihrer geliebten Großmutter stand Melissa Naschenweng für ihre Fans auf der Bühne. Bereuen tut sie diesen Moment allerdings nicht. Die Sängerin ist sich sicher: „Sie war am Samstagabend bei mir und unter meinen Gästen, hat mir da ganz viel Kraft gegeben und zu einem unglaublichen, unvergesslichen Moment in meinem Leben verholfen, für den ich jetzt sehr, sehr dankbar bin.“