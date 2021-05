Beatrice Egli: Sexy Strandbild – Fans flippen aus „Ich glaub, ich bin verliebt!“

Nicht nur die Corona-Pandemie trübt bei einigen Stars und Sternchen die Stimmung, da Konzerte und TV-Auftritte schon seit Monaten abgesagt werden müssen. Auch das Wetter lässt den einen oder anderen Star hierzulande verzweifeln – schließlich zeigt sich der Mai bis jetzt nicht gerade von seiner besten Seite.

Schlagersängerin Beatrice Egli weiß sich aktuell aber Abhilfe zu verschaffen. Sie versucht, sich trotz des grauen Wetters sonnige Gedanken zu machen – und postet ein Bild dazu als Beweis. Bei ihren Fans kommt das besonders gut an, sie rasten beim Anblick von Beatrice Egli geradezu aus.

Beatrice Egli hat viel vor im Juli. Foto: imago stock&people gmbh

Beatrice Egli teilt sexy Strandbild – Fans flippen aus

Lächelnd steht die gebürtige Schweizerin am Strand, die Arme am Kopf verschränkt, dazu eine coole Sonnenbrille im Gesicht, die an den Sommer erinnern soll. „Mit Sonnenbrille sieht man auch den grauen Himmel nicht. Wünsche euch einen schönen Tag!“, schreibt Beatrice Egli dazu. Lediglich ihr Outfit erinnert zwar noch daran, dass das schöne Wetter auf sich warten lässt, doch bei den meisten Fans kommt Beatrice Eglis Look auch so gut an:

„OMG - ich glaub ich bin verliebt! Egal welches Bild - Du schaust immer so super süß aus!“

„Grauer Himmel, du bist dafür wieder BUNT und einfach atemberaubend schön!“

„Trotz grauen Himmel hab ich jetzt Urlaubsgefühle! Du siehst mega aus“

„Tolles Bild von dir am Meer“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

DSDS-Star Beatrice Egli hat hohe Ziele im Juli

Und eigentlich müsste sich Beatrice Egli freuen, dass es noch nicht allzu warm ist, schließlich ist sie gerade dabei, sich für eine ganz besondere Challenge sportlich zu engagieren.

----------------

Mehr zu Beatrice Egli:

Beatrice Egli: Sexy Bauchfrei-Look! Fans reagieren eindeutig

Beatrice Egli ganz offen: DAS ist ihr sehnlichster Wusch

Beatrice Egli feiert TV-Abschied – „für immer im Herzen“

----------------

Die einstige DSDS-Gewinnerin nimmt an der „100% Women Peak Challenge“ teil. Die Initiative will Frauen auf die höchsten Gipfel der Schweiz bringen. Beatrice Eglis Ziel dabei: Im Juli das Matterhorn mit seinen 4478 Metern zu besteigen.

Da trainiert es sich bei den niedrigeren Temperaturen doch gleich viel besser! (jhe)