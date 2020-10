Beatrice Egli zeigt Heimatbilder – doch der Blick ihrer Fans wandert woanders hin

Schlagerstar Beatrice Egli macht keinen Hehl daraus, wie stolz sie ist, eine waschechte Schweizerin zu sein. Darüber hinaus noch eine, die bei der zehnten Staffel bei „Deutschland sucht den Superstar“ als Siegerin hervorging. Um ihre Liebe zu ihrem Land noch mehr zu beweisen, nahm Beatrice Egli in diesem Jahr erstmals Songs in ihrer Landessprache auf.

Jetzt will sie ihren Fans ihr Land noch näherbringen und macht auf Instagram eine Ankündigung. Doch ihre Anhänger haben fast nur Augen für etwas ganz anderes.

Beatrice Egli zeigt Heimatbilder: Doch eine Sache sticht besonders ins Auge

Freudestrahlend posiert Beatrice Egli im Schnee, im Hintergrund sieht man Berge und ein Hotel – ein idyllisches Bild. „Die nächsten Tage nehme ich euch mit auf eine Reise durch meine Schweiz, meine Heimat!“, schreibt die 32-Jährige zu dem Instagram-Post. „Wir bereisen eine Teilstrecke der „Grand Train Tour of Switzerland“ - den Anfang hat heute ein Ausflug auf das Jungfraujoch gemacht, wo wir von wunderschönen Schneeflocken begrüßt wurden!“

Das ist Schlagerstar Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Sie gewann die zehnte Staffel (2013) von „Deutschland sucht den Superstar“

Im Finale setzte sie sich mit überragenden 70 Prozent der Zuschaueranrufe gegen Lisa Wohlgemuth durch

Sie sang die Songs „Und morgen früh küss ich dich wach“ von Helene Fischer und „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros

Ihr neuestes Album heißt „Bunt“

2020 macht sie bei „Sing meinen Song Schweiz“ mit

Bei der Grand Train Tour of Switzerland reist man mit Zügen zu den Highlights und Sehenswürdigkeiten der Schweiz. Doch was ihrer Fangemeinde vielmehr ins Auge sticht als die Landschaft im Hintergrund, ist ihr Outfit. Beatrice Egli trägt eine knallrote Daunenjacke, geschnitten in Ballonform.

Beatrice Egli: Fans rasten bei Outfit aus

Ihre Follower flippen beim Anblick ihrer Jacke regelrecht aus:

„Diese Jacke, wie toll ist die denn bitte?“

„Ich liebe die Jacke auch!“

„Ich finde, die Jacke ist der Hammer, wo hast du die her?“

Und auch Beatrice Egli selbst scheint sich in ihr trendy Outfit passend zur roten Jacken-Farbe verliebt zu haben. Sie kommentiert nach den ganzen Lobeshymnen selbst: „Ich liebe sie auch. Habe sie schon ganz lange.“

Erst vor wenigen Tagen überraschte Beatrice Egli ihre Anhänger – weniger mit ihrem Outfit, dafür aber mit einer tollen Ankündigung. Die Sängerin ist künftig nämlich öfter im TV zu sehen. Warum, kannst du hier lesen >>>

Im Fernsehen hat Beatrice Egli jedoch nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Was viele DSDS-Zuschauer nicht mitbekamen, erfährst du hier.