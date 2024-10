Beatrice Egli: Nach dem „Schlagerboom“ kann sie sich nicht mehr zurückhalten

Es war einer der spektakulärsten Fernsehabende des Jahres. Am Samstagabend (19. Oktober) lud Florian Silbereisen zum großen „Schlagerboom 2024“ in die Westfalenhalle in Dortmund ein und begeisterte Millionen von Menschen mit hochkarätigen Gästen aus der Welt des Schlagers.

Die etwa 20.000 Zuschauer in der Halle und die gespannten Fans vor den Fernsehbildschirmen freuten sich ganz besonders auf den Auftritt von „DSDS„-Star Beatrice Egli. Doch nach der Performance ihres Songs „Immer immer wieder tun“ hielt Gastgeber Florian Silbereisen eine ganz besondere Überraschung für die Sängerin bereit. Am Tag nach der Show meldet sie sich nun mit emotionalen Worten bei ihren Fans.

Beatrice Egli kann es kaum fassen

Eigentlich sollte sich Beatrice Egli nach ihrem Auftritt beim „Schlagerboom“ den Interviewfragen von Florian Silbereisen stellen. Doch dieser hat gemeinsam mit Eglis Management eine Überraschung für die Sängerin vorbereitet. Denn der Gastgeber hat die Ehre der Musikerin mitzuteilen, dass ihr Album namens „Balance“ den Goldstatus erreicht hat.

Beatrice Egli kann ihr Glück kaum fassen und fängt mitten auf der Bühne an vor Freude zu kreischen. Die Sängerin bekommt die goldene Schallplatte übergeben und stimmt gemeinsam mit ihren Fans im Publikum ihren ersten Hit „Mein Herz“ an. Auch am Tag nach der großen Show scheint der „DSDS“-Star noch von seinen Gefühlen überwältigt zu sein. In einem Instagram-Post lässt Egli ihren Emotionen nun freien Lauf.

Auf ihrem Instagram-Account, dem stolze 577.000 Menschen folgen, teilte Beatrice Egli nun mehrere Fotos von ihrem Auftritt beim „Schlagerboom“. Aus tiefstem Herzen richtet sie folgende Worte an ihre Follower: „Was für ein Abend – was für eine unglaublich schöne Überraschung beim Schlagerboom. Gold für Balance! Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, bin immer noch sprachlos, beseelt und unendlich glücklich.“

Die Sängerin pflegt eine sehr innige Beziehung zu ihren Fans und kann sich voll und ganz auf die Unterstützung ihrer Community verlassen. Beatrice Egli schreibt weiter: „Von Herzen Danke an mein gesamtes Team – ihr seid einfach nur GROSSARTIG. Und natürlich danke danke danke an euch: denn ihr habt mir dieses Gold geschenkt. Ich will es immer immer wieder tun – mit EUCH!“ Die 36-Jährige scheint nach dieser Überraschung wahrlich auf Wolke Sieben zu schweben.

Wann sich die Fans der Sängerin auf neue Musik freuen können, hat Beatrice Egli bisher noch nicht bekannt gegeben. Lange wird es um den Schlagerstar aber sicherlich nicht still bleiben.