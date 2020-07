Beatrice Egli: Wunderbare Nachrichten – die Sängerin ist...

Beatrice Egli ist recht offen, was ihr privates und auch ihr berufliches Leben angeht. Sie teilt viele Dinge mit ihren Fans. Lässt sie vorallem über Instagram an ihrem Leben teilhaben. Doch eine Neuigkeit musste Beatrice Egli in den letzten Wochen für sich behalten. Nun kann die Schlagersängerin endlich frei heraus reden!

Beatrice Egli: Schlagersängerin in verbotener Mission unterwegs

So teilte Beatrice Egli ein Bild aus Chemnitz und schrieb dazu: „Heute bin ich in 'verbotener' Mission in Chemnitz. Es bleibt spannend. Psssst.“

Bei den Fans von Beatrice Egli führte das zu wilden Spekulationen. Eine Auswahl an Kommentaren:

„ Eine 'verboten gute' Mission?“

„Ich vermute mal eine TV-Aufzeichnung...“

„In verbotener Mission? Bist du heute als Schweizer Geheimagentin unterwegs, Beatrice? Jetzt musst du nur noch ausgestattet sein wie James Bond...“

„Deinen Traummann finden, der dich zum Schloss reitet und dir den Hof macht.“

----------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen, Schweiz geboren

Sie gewann die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Danach wurde sie als Schlagersängerin bekannt

Beatrice Egli tritt häufig in den Shows von Florian Silbereisen auf

----------------

Im Herbst wird Beatrice Egli...

Eine Followerin sollte recht behalten: Tatsächlich scheint Beatrice Egli für eine Show unterwegs gewesen zu sein. Wie „TV Wunschliste“ berichtet, wird ihre Musiksendung „Ich find' Schlager toll“ im Herbst fortgesetzt! Der Sender RTL soll das bereits bestätigt haben. Und Beatrice Egli ist wieder als Moderatorin dabei.

----------------

Mehr zu Beatrice Egli:

Beatrice Egli: Ausraster auf Instagram – „Ich bin...“

Beatrice Egli: Fans rasten aus! Die Schlagersängerin wird ...

Beatrice Egli teilt gespenstisches Foto: „Ganz schön bedrückende Stimmung“

----------------

Im November 2019 gab es bereits die ersten Folgen mit Beatrice Egli und Eloy de Jong bei RTLplus. Aufgrund guter Quoten sollen in wenigen Monaten neue Folgen ausgestrahlt werden.

Mit dabei sein werden laut „TV Wunschliste“ unter anderem Bernhard Brink, Oli P. und Ramon Roselly.

Eloy de Jong und Beatrice Egli moderieren gemeinsam „Ich find Schlager toll“ (hier mit Kerstin Ott). Foto: imago images / HOFER

Ausstrahlungstermin noch unklar

Darum gehts: In jeder Folge von „Ich find' Schlager toll“ behandeln Beatrice Egli und Eloy de Jong spezifische Themen und erstellen ein Ranking, ähnlich der „Ultimativen Chartshow“ mit Oliver Geissen.

Wann genau die neuen Episoden gezeigt werden, ist noch nicht klar. Wir sind gespannt! (cs)

Die ganzen Folgen von „Ich find Schlager toll“ kannst du dir bei TV Now anschauen. Sie laufen auch bei RTLplus.

Beatrice Egli: Fans können sich freuen

Und weitere gute Nachrichten gibt es von Beatrice Egli: Denn die Sängerin kann wieder Konzerte geben. Wie sie bei Instagram mitteilt, wird sie schon Ende Juli nach Köln kommen. „Ich kann es kaum erwarten!“, schreibt sie bei Social Media.

Beatrice Egli verrät offen: „Fühle mich wie ...“

Auch in ihrem neuen Post bei Instagram zeigt sich die DSDS-Gewinnerin von 2013 offen und gesteht: „Ich fühle mich wie ...“ Hier mehr dazu>>>