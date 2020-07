Beatrice Egli: Endlich ist das Geheimnis gelüftet! Die Sängerin wird...

View this post on Instagram

Ich freu mich so auf morgen, wenn wir gemeinsam beim Kultursommer in Lüneburg feiern - das Wochenende kann also kommen! 💙 Wie wird das Wetter bei euch im Norden? Was muss ich einpacken? 🌞🌧️👗🧣 __ #lüneburg #kultursommer #vorfreude #📸 @schlager.de