Beatrice Egli packt aus – „Das ist eine echte Freundin!“

Beatrice Egli (37) gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Schlagerstars Deutschlands. Neben ihrer gefühlvollen Stimme und ihren vielfältigen Songkreationen steht sie vor allem für eines: ihre Authentizität.

Regelmäßig gewährt sie ihrer Community auf Instagram abwechslungsreiche Einblicke in ihre Karriere und ihr Privatleben. Doch jetzt zeigt sich die Sängerin besonders nah.

In der Auftakt-Episode des „Antenne Schlager Star-Talks“ offenbart sie im Gespräch mit Host Anika Reichel, wie sie mit schwierigen Menschen im Berufs- und Privatleben umgeht – und mit welchen Schlagerstars sie besonders eng befreundet ist.

Beatrice Egli spricht über persönliche Beziehungen

Anika Reichel fragt Beatrice Egli, wie schwer es ihr fällt, von einer Person aus dem engen Umfeld Abschied zu nehmen, wenn sie merkt, dass sie ihr nicht guttut? Ganz offen antwortet die Sängerin: „Gewissem kannst du nicht aus dem Weg gehen. Im Privaten kann ich selbst entscheiden, mit wem ich mich abgebe. Im Beruflichen versuche ich einfach, ihnen ‚alles Gute‘ oder ‚gute Besserung‘ zu wünschen“

++ auch für dich interessant: Beatrice Egli packt aus: „Das hat mich schon sehr verletzt“ ++

In schwierigen zwischenmenschlichen Situationen vertraut Beatrice Egli auf ihr Bauchgefühl – mit Erfolg. „Mittlerweile gehe ich wirklich aus solchen Situationen. Ich habe in den vergangenen Jahren wirklich Freundschaften beendet. Da merkte ich, dass so viel Böses hinter meinem Rücken passierte. Da musste ich dann raus“, beschreibt sie.

Diese Schlagerstars haben für die Sängerin eine wichtige Bedeutung

Die Sängerin erzählt, dass sie einen kleinen Freundeskreis habe, dem sie vertraue. Doch zu welchen Musikstars aus der Schlagerbranche pflegt die Schweizerin eigentlich einen engen Kontakt?

Der Österreicher Andreas Gabalier sei für sie ein Kollege, den sie immer anrufen könne, wenn etwas passiert. Zudem ist Beatrice Egli mit Kerstin Ott eng befreundet. Sie erzählt begeistert: „Wir telefonieren super viel. Wir tauschen uns über das Leben aus. Das ist eine echte Freundin!“