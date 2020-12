Beatrice Egli: Ihr Anblick macht Fans verrückt – „Wie eine Prinzessin“

Für Beatrice Egli gäbe es momentan nichts Schöneres, als weiße Weihnachten zu haben. DIe Sängerin will nur eins: Schnee. Aus diesem Grund hat sich Beatrice Egli in einen Traum aus Weiß gewagt.

Pünktlich zum Weihnachtsfest zeigt sich Beatrice Egli nun auf Social Media in einem weißen Abendballkleid und bringt ihren Fans damit zum Schmelzen.

Beatrice Egli im Traum aus Weiß

Fast in ganz Deutschland müssen die Menschen in diesem Jahr wieder mal auf weiße Weihnachten verzichten. Nur vereinzelt können sich die Leute über Schnee freuen. Auch in Beatrice Eglis Heimat Pfäffikon in der Schweiz ist mit Schneefall zu Weihnachten nicht zu rechnen. Die Sängerin muss also auf die Abkühlung von oben zu Weihnachten verzichten.

Doch die 32-Jährige hat einen Tipp für ihre Fans. „Wie stehen bei euch die Chancen auf weiße Weihnacht?“, fragt sie ihre Follower und schreibt dann: „Falls es nichts wird: In einem weißen Kleid fühlt man sich fast wie ein Schneeengel.“

Aktuell kann Beatrice Egli nur in TV-Shows mit einer Handvoll Zuschauern auftreten. Foto: imago images

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

In dem Beitrag sieht man Beatrice Egli in einem weißen Abendkleid in einer pompösen Halle. Die Sängerin hat sich den Traum in Weiß also einfach angezogen. Auch wenn die Fans dadurch keinen Schnee zum Fest bekommen, für viele ist dieser Anblick sicherlich genauso schön.

Fans aus dem Häuschen – „Wie eine Prinzessin“

Die Fans reagieren in den Kommentaren mit zahlreichen Komplimenten und Herz-Smileys. Ein Follower berichtet zum Beispiel: „Super tolles Foto! Bei uns leider kein Schnee, wir schütteln aber dafür Schneekugeln.“

Hier weitere Reaktionen von Fans:

„Da denkt man gleich an Elsa, die Eiskönigin. So langsam machst du Prinzessin Madeleine von Schweden Konkurrenz...“

„Oh mein Gott! Beatrice, du siehst bezaubernd aus, wie eine Prinzessin.“

„Wie eine Prinzessin schaust du aus.“

„Das ist ein Wahnsinns Foto! Da bleibt einem die Luft weg.“

„Wow, was für ein schickes Kleid!“

