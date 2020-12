Beatrice Egli: Privates Geständnis! „Ist nicht so, dass ich keine Männer kennenlerne“

Künstler hatten es in diesem Jahr alles andere als leicht. Das gilt auch für Beatrice Egli.

Die Schlagersängerin konnte seit März nicht mehr vor Publikum auftreten. Doch Fans konnten sich dennoch freuen: Beatrice Egli brachte ein neues Album heraus. Beruflich läuft es für die 32-Jährige also trotz Coronakrise gut.

Beatrice Egli sucht noch ihren Traummann

Privat sieht es anders aus, zumindest was den Traumprinzen angeht. Im Interview mit der „Kronen Zeitung“ sagt Beatrice Egli: „Früher lag es daran, dass ich beruflich viel unterwegs war. Da kannst du mit einem Partner ja gar keine Basis schaffen. Wenn einer von beiden so gut wie nie zu Hause ist - wie soll das gehen?“

Beatrice Egli sucht noch immer ihren Traummann. Foto: imago images / SKATA

Online-Dating ist nichts für die DSDS-Gewinnerin von 2013, viel lieber will sie Männer im realen Leben treffen, zum Beispiel im Supermarkt. „Dann würde ich zuerst in seinen Einkaufswagen schauen, was da so drinliegt. Das sagt sehr viel über einen Menschen aus. Was kauft er ein? Wie lebt er? Ernährt er sich gesund? Spannend“, findet Beatrice Egli.

------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

------------------------

+++ Beatrice Egli außer sich vor Freude – „Ich kann es kaum erwarten“ +++

Beatrice Egli: „Ist nicht so, dass ich keine Männer kennenlerne“

Und erklärt weiter: „Es ist ja auch nicht so, dass ich keine Männer kennenlerne. Wenn man viel unterwegs ist, lernt man grundsätzlich viele Menschen kennen. Aber es konnte sich nicht wirklich mehr daraus entwickeln.“

Beatrice Egli Foto: imago images / STAR-MEDIA

Einen Mann hat sie zwar derzeit nicht an ihrer Seite, dennoch genießt sie ihr Privatleben mit ihrer Familie. Während Corona habe sie die Auszeit genutzt, um viel Zeit mit ihren Nichten und Neffen zu verbringen. „Wir waren so oft im Wald spazieren und haben dann viele Tannenzapfen gesammelt und diese immer wieder herzförmig am Wegesrand abgelegt. Es sind so einfache Dinge, ich weiß, aber die machen mich glücklich“, sagt sie der „Kronen Zeitung“.

-------------------

Weitere News von Beatrice Egli:

Beatrice Egli richtet emotionale Worte an Fans: „Ich habe große Sehnsucht nach diesen Momenten“

Liebes-Geständnis! Detail aus der Vergangenheit enthüllt

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beatrice Egli mit Dating-Geständnis: „Ich kriege es moralisch nicht hin“

-------------------

Auch Weihnachten will Beatrice Egli mit ihrer Familie in der Schweiz verbringen. (cs)