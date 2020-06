Beatrice Egli: Fans überglücklich! Die Schlagersängerin wird ...

DSDS-Siegerin Beatrice Egli lässt ihre Fans ausrasten - der Grund ist ein wunderschöner.

Denn musikalisch war es um den Schlagerstar im letzten Jahr ruhig, seit das Album „Natürlich!“ vor ziemlich genau einem Jahr erschienen war. Doch nun gibt Beatrice Egli bekannt: Schon bald gibt es wieder neue Musik - sie nimmt gerade eine Platte auf.

Beatrice Egli macht tolle Ankündigung - Fans aus dem Häuschen

Bei Instagram postete die Schweizerin zwei Bilder, die sie mit ihren Produzenten im Studio zeigen. Dazu schreibt sie: „Bald gibt's was auf die Ohren. Wir arbeiten mit Hochdruck - und einer riesigen Portion Spaß - am neuen Album. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin jedenfalls jetzt schon ganz aufgeregt, wie es euch gefallen wird!“

Fans sind begeistert

Die Fans der 31-Jährigen freuen sich schon auf die neuen Songs. Eine Auswahl an Kommentaren:

Das klingt schonmal gut! Ich bin gespannt

Ich freue mich sehr auf ein neues Album von dir

Freue mich sehr, bin gespannt!!

Herzlichen Dank dafür. Gefällt mir besonders gut.

Das hört man doch gerne, wenn die Arbeit Spaß und Freude bereitet.

Im Video dazu sagt Beatrice Egli: „Verraten können wir noch nichts - nur das: Es wird toll.“ Da sind wir ja gespannt! Wann das Album erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Beatrice Egli - das sind ihre Studioalben:

Sag mir, wo die Engel wohnen (2007)

Wenn der Himmel es so will (2008)

Feuer und Flamme (2011)

Glücksgefühle (2013)

Pure Lebensfreude (2013)

Bis hierher und viel weiter (29014)

Kick im Augenblick (2016)

Wohlfühlgarantie (2018)

Natürlich! (2019)

Gute Nachrichten von Beatrice Egli für ihre Fans. Foto: imago images / Future Image

Gute Neuigkeiten für Fans

Eine andere gute Neuigkeit für ihre Fans schießt Beatrice Egli gleich hinterher: Schon Anfang Juli wird sie wieder auftreten. Am 4. Juli gibt es ein Open-Air-Konzert in Lüneburg, wie die Schlagersängerin bei Instagram verrät.

Beatrice Egli Foto: imago images / Future Image

Sie schreibt: „Warum ich mich so freue? Ich komme zu euch in den Norden. Am 4. Juli spiele ich ein Open-Air-Konzert in Lüneburg!“

Das ist Beatrice Egli:

geboren am 21. Juni 1988 in Lachen, Schweiz

ihr vollständiger Name lautet Beatrice Margerite Egli

sie ist Schlagersängerin und Moderatorin

2013 gewann sie die zehnte Staffel von DSDS

sie war auch einige Male im Fernsehen zu sehen („Unter Uns“, „Sturm der Liebe“)

Am Samstag trat sie außerdem bei einem Autokino-Konzert in Landau auf. Und hatte sichtlich Spaß. „Ich bin noch im Glücksrausch von gestern Abend!“, postete sie gemeinsam mit einem Bild von sich.

