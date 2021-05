Beatrice Egli verkündet tolle Neuigkeit – „Meine Vorfreude ist riesengroß“

Das ist wohl wirklich ein Traum für Fans von Beatrice Egli! Monatelang mussten sie auf diese Nachricht warten. Jetzt ist es endlich soweit.

Der Sommer rückt immer näher und für Musikliebhaber droht es, ein weiterer Sommer ohne Festivals oder Konzerte zu werden – bis jetzt! Schlagerstar Beatrice Egli gibt nun Grund zur Hoffnung.

Beatrice Egli kündigt Konzerttermin im August 2021 an!

Wenn das mal kein guter Start ins Wochenende ist. Am Samstag verkündet Beatrice Egli stolz bei Instagram: „Diese Momente sind gerade so besonders und meine Vorfreude ist riesengroß: Es gibt ein neues 'Sommer Open Air' am 15.08.2021 in Bonn! Ich freue mich so sehr auf einen ganz besonderen Sommerabend mit euch!“

Beatrice Egli hat eine großartige Überraschung für ihre Fans in petto. Foto: IMAGO / HOFER

Seit über einem Jahr warten sowohl Musiker als auch ihre Fans darauf, endlich wieder an öffentlichen Konzerten teilzunehmen. In diesem Sommer könnte es endlich wieder soweit sein. Beatrice Egli ist jedenfalls ganz optimistisch und glaubt fest daran, in genau drei Monaten wieder mit ihren Anhängern auf der Bühne feiern zu können.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Beatrice Egli ist ganz aus dem Häuschen

In ihrer Instagram-Story grinst die Sängerin bis über beide Ohren. Voller Euphorie schüttelt sie ihr Haar. Die Freude steht Beatrice Egli buchstäblich ins Gesicht geschrieben, als sie endlich ein neues Konzert ankündigen darf. „Wieso ich durchdrehe? Weil ich mich so auf den 15. August in Bonn freue“, gibt die Schweizerin preis.

Der Ticketvorverkauf hat schon am Samstag gestartet. Seit 12 Uhr können Fans im Netz Eintrittskarten erwerben. Anlässlich des Bonner Kulturgartens erwartet die Gäste eine lange Liste an talentierten Musikern – darunter Felix Jaehn, Max Giesinger und Joahnnes Oerding. Doch auch Comedians wie Caroline Kebekus, Torsten Sträter sowie Markus Krebs wurden bereits angekündigt.

Hoffentlich machen die Corona-Zahlen diesem Event keinen Strich durch die Rechnung. Bislang sieht es mit den sinkenden Inzidenz-Werten und dem Impffortschritt ganz gut aus. Welches Highlight Fans von Mark Forster aus genau diesem Grund schon durch die Lappen ging, erfährst du hier.

