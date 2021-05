Beatrice Egli trägt besonderes Kleid: Fans flippen komplett aus – „absolute QUEEN“

Mit diesem Outfit schießt sie den Vogel ab! Beatrice Egli liebt es, auf der Bühne zu stehen und ihre Leidenschaft, die Musik, mit ihren Fans zu teilen. Aber es gibt noch etwas anderes, für das sich Beatrice Egli begeistern kann: Fashion.

Im Netz zeigt sich die Sängerin jetzt in einem echten Mode-Highlight. Kein Wunder, dass ihre Fans bei diesem außergewöhnlichen Outfit nicht an sich halten können.

Beatrice Egli trägt Mega-Kleid

In einem knallgrünen mit Tüll besetzten One-Shoulder-Dress posiert Beatrice Egli für die Kamera. Den Blick hat die Sängerin nach unten gerichtet, der Fokus soll eindeutig auf ihrem Kleid liegen.

Beatrice Egli: Die Schlagersängerin verzückt ihre Fans mit einem besonderen Anblick. (Archivfoto) Foto: IMAGO / SKATA

„Ich wünsche euch einen fulminanten Start in die neue Woche!“, schreibt die 32-Jährige dazu und lässt den Look selbst unkommentiert. „Wie wäre es, wenn wir uns vornehmen, diese Woche mit ein paar Komplimenten an unsere Liebsten zu verschönern? Also let‘s go: Lasst und liebevolle Eigenschaften unserer Mitmenschen sammeln, die uns den Tag oder die Woche versüßen!“

Beatrice Egli: Fans kennen kein Halten mehr

Ihre Fans kommentieren das Instagram-Foto umso mehr, rasten geradezu aus beim Anblick der Schweizerin:

„OMFG!!! Du siehst einfach wie eine absolute QUEEN aus!!!

Wie schön ist bitte dieses Kleid“

Wie schön ist bitte dieses Kleid“ „Du siehst toll aus“

„Wow, was für ein Foto“

„Wow, mega Kleid“

„Dir steht einfach alles“

„Du siehst wunderschön aus“

Bald schon muss Beatrice Egli allerdings raus aus den Kleidern und rein in die Sportklamotten schlüpfen. Im Rahmen der „100% Women Peak Challenge“-Initiative will die einstige DSDS-Gewinnerin im Juli das Matterhorn mit seinen 4478 Metern besteigen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Vor wenigen Tagen genoss Beatrice Egli noch die Ruhe vor der anstrengenden Sportphase und zeigte sich am Strand. Warum ihre Fans auch da ausrasteten, liest du hier >>> (jhe)