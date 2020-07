Beatrice Egli: Jetzt ist es raus – die Sängerin hat ...

Beatrice Egli gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen in Deutschland.

Durch ihren DSDS-Gewinn startete die 32-Jährige so richtig durch, ist seitdem aus dem Schlagermusik-Business nicht mehr wegzudenken. Im Sommer des letzten Jahres veröffentlichte Beatrice Egli ihr letztes Album.

Beatrice Egli: Neuer Song ist raus

Vor Kurzem gab die Schweizerin dann bekannt, dass neue Musik nicht mehr lange auf sich warten lasse. Und nun ist es endlich so weit: Die Fans von Beatrice Egli können sich freuen. Am Freitag erschien die neue Single „Bunt“. Schon Tage vor der Veröffentlichung kündigte die Sängerin den neuen Song an, nun ist es endlich so weit, das Lied ist raus.

Bei Instagram postete die Sängerin das Video zu „Bunt“ und schrieb dazu: „Das Warten hat endlich ein Ende! Ich darf euch meine neue Single präsentieren. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit.“ Am 14. August soll dann das gleichnamige Album erscheinen - die Wartezeit will Beatrice Egli durch den Drop des Songs verkürzen.

+++ Beatrice Egli: Ausraster auf Instagram – „Ich bin...“ +++

------------

Weitere News von Beatrice Egli:

Trauriges Geständnis – „Mir ist der Boden unter den Füßen weggebrochen“

Schlagerstar lüftet Geheimnis gegenüber seinen Fans: „Ich hab mich…“

Beatrice Egli verrät ganz offen: „Ich fühle mich wie...“

------------

Fans von Beatrice Egli sind begeistert

Von ihren Fans will die Blondine natürlich auch gleich wissen, wie ihnen die Neuerscheinung gefällt. Das Feedback ist eindeutig.

Foto: Screenshot Instagram/Beatrice Egli

Wir haben Kommentare gesammelt:

Ich liebe Bunt höre es rauf und runter bin aufs Video und aufs ganze Album gespannt ich bin einfach in deine Lieder verliebt

Der Ohrwurm ist garantiert

in echter Gute-Laune-Song

Der Song ist echt super super schön, kann irgendwie nicht mehr aufhören zu hören. Du hast mit dem Song sehr gute Arbeit geleistet.

Der Song ist der Hammer und macht mich glücklich

Mega schön!

+++ Beatrice Egli: Nun ist es raus! Die Schlagersängerin wird ... +++

Da können wir ja auf das neue Album gespannt sein! (cs)

„Bunt (Best of)“ von Beatrice Egli erscheint am 14. August 2020.