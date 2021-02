Beatrice Egli: Tolle Nachrichten für ihre Fans – „Endlich kann ich auch die Antwort geben“

Lange haben die Fans von Beatrice Egli darauf gewartet, jetzt hat die Sängerin endlich tolle Nachrichten für sie.

Corona hat die Welt weiter fest im Griff. Auch für Künstler wie Beatrice Egli keine einfache Zeit. Autogrammstunden, Konzerte mit Tausenden von Besuchern - momentan nicht vorstellbar!

Beatrice Egli: Tolle Nachrichten für ihre Fans

Wie viele andere Musiker musste Beatrice Egli ihre geplante Tournee verschieben. Doch nun hat die 32-Jährige endlich die neuen Daten bekannt gegeben!

Bei Instagram postete sie ein Poster ihrer „Bunt Best of Tour 2021“ und schrieb dazu: „Ihr habt mich schon so oft danach gefragt, und endlich kann ich euch eine Antwort geben! Für die eigentlich im Februar und März 2021 geplanten Konzerte der Best of Bunt-Tour können wir nun endlich neue Termine bekannt geben.“

Das sind die neuen Tourneedaten von Beatrice Egli:

05. Dezember: Karlsruhe, Schwarzwaldhalle

06. Dezember: Neu-Ulm, Ratiopharm Arena

07. Dezember: Freiburg, SICK Arena

08. Dezember: Ludiwgsburg, MHP Arena

Andere Daten bleiben weiter bestehen. Alle weiteren Konzerte im Überblick:

09. September: Kiel, Wunderino Arena

11. September: Lübeck, Musik- und Kongresshalle

14. September: Berlin, Tempodrom

17. September: Halle/Westfalen, OWL Sport & Event

18. September: Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

24. September: Oldenburg, Kongresshalle

25.September: Bochum, Ruhrcongress

01. Oktober: Augsburg, Schwabenhalle

02. Oktober: Wien, Stadthalle

21. Oktober: Osterholz-Scharmbeck, Stadthalle

23. Oktober: Sursee, Stadthalle

26. Oktober:: Koblenz, CGM Arena

01.November: Rostock, Stadthalle

Die Fans von Beatrice Egli freuen sich riesig. „Geil, freu mich schon sehr auf die Konzerte“, schreibt ein Follower der Schweizerin. Und ein anderer: „Juhui freu mich soooo mega auf die Tour und hoffe, dass wir alle miteinander feiern können!“ (cs)