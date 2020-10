Beatrice Egli: Endlich darf sie es verraten – „Ich freue mich so so sehr“

Wer gute Nachrichten hat, will sie am liebsten sofort in die Welt hinausschreien. Doch manchmal muss man noch einige Zeit warten, bis man die frohe Botschaft endlich verkünden darf. So ging es wohl auch Schlagersängerin Beatrice Egli.

Denn die 32-jährige Sängerin hat besonders gute Nachrichten für ihre Fans. Und die musste Beatrice Egli wohl geraume Zeit zurückhalten. Anders lässt sich der neueste Instagram-Post der Schlagersängerin wohl nicht interpretieren.

Beatrice Egli: Frohe Botschaft für die Fans

Denn dort hatte Beatrice Egli eine frohe Botschaft zu verkünden. „Ich freue mich so so sehr, euch endlich verkünden zu dürfen, dass ich ein Teil von 'Sing meinen Song Schweiz' bin“, schreibt die Siegerin der zehnten Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“.

---------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Sie gewann die zehnte Staffel (2013) von „Deutschland sucht den Superstar“

Im Finale setzte sie sich mit überragenden 70 Prozent der Zuschaueranrufe gegen Lisa Wohlgemuth durch

Sie sang die Songs „Und morgen früh küss ich dich wach“ von Helene Fischer und „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros

Ihr neuestes Album heißt „Bunt“

------------------

+++Beatrice Egli gesteht: „Es geht ganz schön in die Knochen“+++

Weiter schreibt Egli: „Ich freue mich riesig, euch auf eine musikalische, emotionale Reise mitzunehmen!“ Da sind wir mal gespannt. In Deutschland ist das Format „Sing meinen Song“ super erfolgreich. Trumpfte zuletzt mit der Besetzung Michael Patrick Kelly, Ilse DeLange, MoTrip, Jan Plewka, Nico Santos, Max Giesinger und Lea auf.

-----------------

Mehr zu Beatrice Egli:

Beatrice Egli: Trauriges Geständnis – „Mir ist der Boden unter den Füßen weggebrochen“

Beatrice Egli teilt ihren ganz Fans offen mit – „Es ist ein...“

Beatrice Egli: Jetzt ist es raus – die Sängerin hat ...

-----------------

Beatrice Egli hat schon reichlich TV-Erfahrung

Für Beatrice Egli ist der Auftritt bei 'Sing meinen Song Schweiz' nicht die erste große TV-Show. Im ZDF präsentierte die Blondine unter anderem schon Abendshows wie „Beatrice Egli – Ein Herbsttag in Stockholm“, „Beatrice Egli – Ein Frühlingstag in der Schweiz“ oder die RTL-Datingshow „Schlager sucht Liebe“.

'Sing meinen Song Schweiz' startet im Frühjahr 2021 bei 'TV24'.

Im Interview mir dieser Redaktion sprach Beatrice Egli über die Liebe. Und verriet einige Geheimnisse.