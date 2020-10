Beatrice Egli: Jetzt darf sie es endlich verraten – „Ich freue mich so so sehr“

View this post on Instagram

Ich freue mich so so sehr, euch endlich verkünden zu dürfen, dass ich ein Teil von @singmeinensongschweiz bin! 😍 Ich freue mich riesig, euch auf eine musikalische, emotionale Reise mitzunehmen! ❤️ — Posted @withregram • @singmeinensongschweiz WIR SIND ZURÜCK! Mit fantastischen Tauschsongs, berührenden Geschichten und unglaublichen Sofa-Momenten im Gepäck gehen wir im Frühjahr 2021 in die zweite Runde "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert"! Unser Lieblings-Host @sevenmusic lädt ein: @beatrice_egli_offiziell, @adriansternmusic, @tashan_music, @kunzmusik, @jaelmusic und @dodo_music !❤️ Wie groß ist deine Vorfreude?!🤩🥳 . . . #singmeinensongCH #tv24 #singmeinensong #tauschkonzert #seven #musik #musikshow