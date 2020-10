Beatrice Egli macht große Ankündigung – ihre Fans sind tierisch aufgeregt

View this post on Instagram

Da unsere gemeinsamen Live-Momente gerade so selten und jedes Mal so besonders sind, freue ich mich, dass die Schlagernacht Special Edition auf der Waldbühne in Berlin aufgezeichnet wurde. Die Ausstrahlung findet am 6.11. ab 20:15 h auf im rbb Fernsehen statt. So können wir gemeinsam in Erinnerungen schwelgen 💜 #backtolive #schlagernacht #schlagernachtdesjahres #waldbühneberlin #rbb