Beatrice Egli ganz aus dem Häuschen: Sängerin macht große Ankündigung – „Ich freue mich riesig“

Gute Neuigkeiten für alle Fans von Beatrice Egli!

Mit einer Videobotschaft überrascht Beatrice Egli ihre Follower am Mittwoch bei Instagram.

Beatrice Egli ganz gerührt: „Wunderschön und herzergreifend“

In dem Video spricht Beatrice Egli mal wieder in ihrer Muttersprache Schweizerdeutsch. Für die, die deshalb nur die Hälfte verstehen, hat die Schlagersängerin ihre Ansprache aber auch nochmal in Hochdeutsch abgetippt.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstler

Und darin bedankt sich die Schweizerin ganz herzlich für die tatkräftige Unterstützung ihrer treuen Fans. Denn ohne sie, wäre es wohl niemals so weit gekommen: „Dass die Nachfrage zu diesem Album so groß war, ist einfach nur wunderschön und herzergreifend.“

Die Rede ist dabei aber nicht von ihrem neuen Album „Bunt“, sondern „Mini Schwiiz, mini Heimat“. Auf dieser Platte singt Beatrice Egli ausschließlich in Schweizerdeutsch und Französisch. Dass das so gut bei ihren Fans ankommt, hat die 32-Jährige wohl nicht erwartet.

Beatrice Egli veröffentlicht gleich sechs neue Lieder

Und als Dankeschön gibt es nun neue Songs für die Egli-Anhänger. „Ich freue mich riesig, diesen ganz besonderen Moment mit euch zu teilen. Denn ja: Es gibt eine Gold-Edition von 'Mini Schweiz, mini Heimat'!“, verkündet die Sängerin stolz bei Instagram.

Ihr Album „Mini Schwiiz, mini Heimat“ veröffentlichte Beatrice Egli am 14. August 2020. Foto: picture alliance/dpa

Ganze sechs neue Lieder sollen sich auf der Gold-Edition des Albums befinden. Welcher Fan würde sich nicht darüber freuen? Beatrice Egli betont dabei, dass es „nur wegen euch und eurer großen Treue“ zu diesem Geschenk gekommen ist. Schön, wenn Musiker ihre Anhänger zu schätzen wissen.

Auf ein Konzert von Beatrice Egli müssen die Fans aber wohl noch etwas warten. Die anhaltende Corona-Pandemie macht sämtlichen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung.

Auch Schlagerkönigin Helene Fischer ist davor nicht gefeit.