Beatrice Egli: Diese Nachricht lässt sie ausflippen – „Freue mich so“

Beatrice Egli hat etwas zu verkünden! Ihre Fans dürfen sich freuen.

Musiker haben es in der Corona-Pandemie nicht leicht. Bühnenauftritte waren in der Vergangenheit kaum noch möglich. Die Fans vermissen es, ihren Lieblingskünstler live performen zu sehen. Auch umgekehrt fehlt vielen Interpreten der Kontakt zu ihren Anhängern. So auch bei Beatrice Egli.

Beatrice Egli ist außer sich vor Freude. Foto: IMAGO / Karina Hessland

Beatrice Egli hat etwas zu verkünden

Doch weil die Inzidenz sinkt, werden die Corona-Regeln gelockert und auch Bühnen-Auftritte sind endlich wieder möglich! DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli hat diesbezüglich eine tolle Nachricht für all ihre Fans im Gepäck.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht

Im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Sie steht immer wieder bei den Shows von Florian Silbereisen auf der Bühne

Sie sang auch schon mit Helene Fischer

Im Juni will sie das Matterhorn besteigen

„Bald geht es loooooos! Ich freue mich so sehr, euch endlich wiederzusehen. Endlich wieder auf der Bühne zu stehen“, schreibt die Schweizerin auf ihrem Instagram-Account. „Ich freue mich auf laue Sommerabende unterm freien Himmel. Auf laute Musik und ausgelassene Stimmung. Seid ihr dabei?“, richtet sie euphorisch die Frage an ihre knapp 400.000 Follower.

Beatrice Egli kehrt auf die Bühne zurück

Beatrice Egli wird also schon bald auf der Bühne zu sehen sein! Ihre Sommer Open-Air-Tour startet zeitnah: Am 27. Juni gibt es den Auftakt in Berlin. Weitere fünf Termine folgen im August. Dabei wird die quirlige Blondine unter anderem Halt in Bonn und in Bern (Schweiz) machen.

Und ihre Fans scheinen sich über das Bühnen-Comeback der 32-Jährigen zu freuen: „Und ob ich dabei bin! Freue mich sehr auf Bonn, endlich wieder live, endlich wieder feiern! Ich kann es kaum noch abwarten!“, „Ich bin dabei und freu mich“ oder „Das wird ja aber Zeit“, heißt es da unter anderem in der Kommentarspalte zu dem Beitrag.

Beatrice Egli: Fans freuen sich über ihr Bühnen-Comeback

Doch einige Fans bedauern, dass kein passender Ort für sie dabei wäre. „Leider alles zu weit weg“, schreibt ein enttäuschter Anhänger.

Aber vielleicht kann Beatrice Egli schon bald neue Termine verkünden und die Fans glücklich machen, die diesmal auf der Strecke bleiben. (cf)