Beatrice Egli richtet emotionale Worte an Fans: „Ich habe große Sehnsucht nach diesen Momenten“

Es sollte Beatrice Eglis großes Jahr werden. In diesem Sommer erschien ihr Best-of-Album. Daraufhin wartete ein TV-Auftritt nach dem nächsten auf die Schlagersängerin.

Doch durch die Corona-Pandemie änderte sich plötzlich alles. Das, was Beatrice Egli am meisten an ihrem Beruf liebt, ist unmöglich geworden.

Beatrice Egli: Bei „Federleicht“ kommt alles wieder hoch

Wie viele andere Musiker leidet Beatrice Egli darunter, dass sämtliche Konzerte abgesagt werden mussten. Als sie ein Lied aus ihrem Album „Bunt“ teilt, wird die Sängerin auf einmal ganz wehmütig.

In ihrer Instagram-Story schüttet die Schweizerin ihren Fans das Herz aus. Der Song „Federleicht“ weckt offenbar verborgene Emotionen der Blondine.

Aktuell kann Beatrice Egli nur in TV-Shows mit einer Handvoll Zuschauern auftreten. Foto: imago images

------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

------------------------

Beatrice Egli vermisst ihre Fans sowie Live-Konzerte

„Ein kleiner Flashback zurück in die Zeit von 'Federleicht'. Ich habe gerade so Erinnerungen an die Live-Momente, als wir auf der letzten Tour waren“, so Beatrice Egli. Sie vermisse es, im bunten Kleid auf der Bühne zu stehen und gemeinsam mit ihren Fans zu singen und zu tanzen.

Dieses federleichte Gefühl ist es, was Beatrice Egli gerade mehr als alles andere zu fehlen scheint. „Ich vermisse euch. Ich vermisse euch so sehr und die Momente live. Live!“, gesteht die 32-Jährige wehmütig. „Ich habe große Sehnsucht nach diesen Momenten.“

Beatrice Egli vermisst es, auf der Bühne zu stehen. Foto: imago images

------------------------

------------------------

Ein Gefühl, das sicherlich auch viele ihrer Fans teilen. Insbesondere die Veranstaltungsbranche hat die Pandemie hart getroffen. Und für genau diese Problematik erhebt Beatrice Egli im Netz ihre Stimme.

Auf ihrem Instagramprofil teilte die Schlagersängerin vor Kurzem ein erschreckendes Foto. Welche ernste Botschaft dahinter steckt, liest du hier.